FC Strausberg erwartet im Verfolgerduell den BSV Rot-Weiß Schönow

Oranienburg kassierte zuletzt beim 2:3 in Oberkrämer die 15. Saisonniederlage und steht auf dem vorletzten Platz. Das Hinspiel in Gramzow ging mit 1:9 krachend verloren. Der VfB verlor zuletzt mit 1:4 gegen Ahrensfelde, liegt aber mit 33 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Umso wichtiger wäre für Oranienburg ein Heimsieg, um den Anschluss an Prenzlau nicht zu verlieren. ---

Wriezen steht nach den jüngsten Niederlagen gegen Prenzlau (0:4) und Wandlitz (0:6) unter Druck. Besonders defensiv zeigte sich die Mannschaft zuletzt anfällig. Das Hinspiel gegen Gartz gewann Wriezen noch spektakulär mit 7:3, seither aber verlief die Saison wechselhaft. Gartz verlor zwar am letzten Wochenende knapp in Wandlitz (0:1), will aber nun mit einem Heimsieg wieder auf Tuchfühlung zur oberen Tabellenhälfte gehen. ---

Wandlitz reist mit mächtig Rückenwind an: Zwei klare Heimsiege, darunter das 6:0 gegen Wriezen, haben das Team auf Rang zehn gehievt. Velten dagegen feierte zuletzt ein knappes 2:1 in Vierraden, musste aber nach einem Platzverweis in Unterzahl überstehen. Im Hinspiel behielt Velten mit 1:0 in Wandlitz die Oberhand – dieses Mal wollen die Gäste den Spieß umdrehen. ---

Ahrensfelde überzeugte zuletzt mit einem 4:1-Auswärtssieg in Gramzow. Gegen Schlusslicht Vierraden, das trotz großem Einsatz weiterhin auf dem letzten Platz rangiert, soll ein weiterer Dreier folgen. Das Hinspiel war mit 6:2 eine klare Angelegenheit für Ahrensfelde. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. ---

Der Tabellenführer Angermünder FC präsentierte sich zuletzt in überragender Form und demontierte Joachimsthal mit 6:0. Auch das Hinspiel gegen Oberkrämer war eine klare Sache – 4:0 hieß es damals auswärts. Doch Vorsicht ist geboten: Die Gäste kommen mit dem 3:2-Erfolg über Oranienburg im Rücken nach Angermünde und haben nichts zu verlieren. Für den AFC zählt nur ein Sieg, um den ersten Platz zu sichern. ---

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder FSV Schorfheide Joachimsthal Joachimsthal 15:00 PUSH

Birkenwerder braucht dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die jüngste 0:5-Niederlage in Schönow war ein Rückschlag. Joachimsthal wurde zuletzt mit 0:6 in Angermünde überrollt und will sich rehabilitieren. Im Hinspiel trennten sich beide mit einem 2:2-Unentschieden. Ein Sieg für Joachimsthal würde Rang acht festigen – Birkenwerder hingegen muss alles investieren. ---

Das Topspiel des Tages! Strausberg hat durch das 2:0 in Sachsenhausen weiter Kontakt zum Tabellenführer Angermünder FC. Schönow schickte zuletzt Birkenwerder mit 5:0 nach Hause und hat 50 Punkte auf dem Konto. Das Hinspiel gewann Strausberg knapp mit 2:1. Ein Sieg wäre für beide Teams im Meisterrennen von enormer Bedeutung. Die Spannung ist garantiert. ---