FC Strausberg enteilt der Konkurrenz – Patzer im Verfolgerfeld

– Foto: Tom Krompa

Die Landesklasse Nord steuert nach dem 21. Spieltag auf eine Vorentscheidung an der Tabellenspitze zu. Während der FC Strausberg seine Dominanz mit einem deutlichen Auswärtssieg untermauerte und nun mit 48 Punkten einsam an der Spitze thront, musste der direkte Verfolger aus Gartz einen herben Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft hinnehmen. In den unteren Regionen der Tabelle keimt nach dem direkten Abstiegsduell in Gramzow neue Hoffnung auf, während das Mittelfeld durch knappe Ergebnisse noch enger zusammenrückt. Es war ein Spieltag, der durch späte Treffer und eine bemerkenswerte Effektivität der Top-Teams geprägt war.

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In einer Partie, die bis in die Schlussphase hinein von hoher Spannung lebte, behielt die SG Union 1919 Klosterfelde II die Oberhand gegen den FSV Schorfheide Joachimsthal. Den ersten Akzent setzten die Hausherren unmittelbar vor dem Pausenpfiff, als Lucas Karhan in der 45. Minute das 1:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis in die Schlussphase, ehe die Begegnung an Fahrt aufnahm. In der 73. Minute erhöhte Willi Berg auf 2:0 für die Union-Reserve. Doch die Freude währte nur kurz, denn Joachimsthal schlug postwendend zurück: Nur eine Minute später, in der 74. Minute, markierte Max Wörpel den Anschlusstreffer zum 2:1.

In den letzten Minuten wurde es auf dem Platz noch einmal hitzig. Der Joachimsthaler Lukas Gaedeke musste in der 86. Minute nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig das Feld verlassen. Die Überzahl nutzten die Gastgeber schließlich aus, um alles klarzumachen. In der 88. Minute erzielte Morten Jechow den Treffer zum 3:1-Endstand. ---

In Gartz sahen 115 Zuschauer ein dramatisches Ende. Pawel Andrzejewski brachte die Hausherren bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Gartz schien den Sieg über die Zeit zu bringen, doch Christopher Groll markierte in der 88. Minute den Ausgleich zum 1:1. Durch diesen Punktverlust weist Gartz nun 37 Punkte auf und liegt elf Zähler hinter dem Spitzenreiter.

Vor 53 Zuschauern entführte Oberkrämer die Punkte aus Templin. Tobias Münchberg traf in der 13. Minute zum 0:1, Kenneth Wessel erhöhte in der 50. Minute auf 0:2. Max Meller gelang für die Victoria in der 52. Minute lediglich der Anschlusstreffer zum 1:2. Templin verharrt damit bei 29 Punkten im Tabellenmittelfeld.

In einer torreichen Begegnung vor 318 Zuschauern setzte sich Velten knapp durch. Friedrich Tänzer erzielte in der 3. Minute das 1:0, Marvin Kammhoff glich in der 17. Minute zum 1:1 aus. Nur eine Minute später brachte Anton Seyfarth Wriezen in der 18. Minute erneut mit 2:1 in Front. In der zweiten Halbzeit drehte Niclas Winkler mit zwei Toren in der 69. und 75. Minute die Partie zum 2:3-Endstand für Velten. Velten belegt nun mit 35 Punkten den dritten Rang.

Im Abstiegsduell vor 203 Zuschauern behielt Gramzow die Oberhand. Blenard Colaki brachte die Gäste aus Ahrensfelde in der 34. Minute mit 0:1 in Führung, doch Jan Luis Martin Schaeben glich in der 45. Minute zum 1:1 aus. Julius Stephan in der 61. Minute und Theodor Schmock in der 77. Minute sicherten Gramzow den 3:1-Heimsieg. Gramzow verbessert sich damit auf 19 Punkte.

Der Spitzenreiter ließ vor 65 Zuschauern in Wandlitz keine Zweifel aufkommen. Silvan Küter erzielte in der 22. Minute das 0:1, Moritz Röhr baute die Führung in der 36. Minute auf 0:2 aus. Roger Sobotta traf in der 62. Minute zum 0:3, bevor erneut Moritz Röhr in der 71. Minute den 0:4-Endstand markierte. Strausberg festigt damit mit 48 Punkten die Tabellenführung.

Vor 53 Zuschauern setzte sich Schönow auswärts durch. Tobias Münchberg brachte die Gäste in der 13. Minute mit 0:1 in Führung, Kenneth Wessel erhöhte in der 50. Minute auf 0:2. Max Meller erzielte in der 52. Minute das 1:2 für Birkenwerder. Schönow steht nun punktgleich mit Velten bei 35 Zählern auf Platz vier.

Zum Abschluss des Spieltags sahen 245 Zuschauer einen knappen Heimsieg. Philip Baier erzielte in der 8. Minute das 1:0, Eric Meyer erhöhte in der 50. Minute auf 2:0. Philip Baier traf in der 57. Minute zum 3:0, bevor Danny Blume für Prenzlau mit zwei Toren in der 61. und 73. Minute auf 3:2 verkürzte. Lunow/Oderberg klettert mit diesem Erfolg auf 29 Punkte.