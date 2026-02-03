FC Strausberg: „Das wäre suboptimal, aber nicht zu ändern“

– Foto: Imago

Trainer Roman Sedlak ordnet im FuPa-Teamcheck die starke Hinrunde des FC Strausberg in der Landesklasse Nord ein. Tabellenführung, Topwerte und ein klar formulierter Anspruch treffen auf Demut, Respekt vor der Liga und den Willen, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen.

Überragende Hinrunde mit Überraschungseffekt Roman Sedlak blickt mit großer Zufriedenheit auf die erste Saisonhälfte zurück, ohne dabei die Realität aus den Augen zu verlieren. „Die Mannschaft hat eine überragende erste Saisonhälfte gespielt, welche so nicht zu erwarten gewesen ist.“ Zwar sei das Ziel gewesen, „oben dabei zu sein“, doch betont er ausdrücklich: „Mit dieser Punkteausbeute war nicht zu rechnen.“

Gefestigt auch in schwierigen Phasen Trotz klarer Resultate relativiert Sedlak die Spielverläufe. „Alle Spiele waren schwierig und die Spiele auch nicht so klar, wie vielleicht die Ergebnisse vermuten lassen.“ Entscheidend sei gewesen, wie die Mannschaft reagierte: „Dennoch sind wir insgesamt gefestigter aus nicht so guten Phasen im Spiel hervorgegangen und haben diese gut überstehen können.“ Dabei verschweigt er nichts: „Teilweise auch mit Glück, gehört zur Wahrheit dazu.“

Stabilität als Fundament, Effizienz als Entwicklungsschritt Die sportliche Dominanz erklärt der Trainer mit einer langfristigen Entwicklung. „Es ist ja ein Prozess der letzten 2,5 Jahre, die Mannschaft ist sehr lernfähig.“ Während die Defensive schon zuvor ein Markenzeichen war, kam nun Entscheidendes hinzu: „Waren wir defensiv generell sehr stabil, kam entgegen den Vorjahren jetzt eine höhere Effektivität im Ausnutzen der vorhandenen Torchancen dazu.“

Kritischer Blick trotz Tabellenführung

Auch an der Spitze sieht der Trainer noch Luft nach oben. „Zu verbessern gibt es immer etwas.“ Besonders deutlich wird er bei der Chancenverwertung: „Es muss weiter an der Effektivität gearbeitet werden, wir lassen noch zu viele gute Chancen liegen.“ Darüber hinaus formuliert er klare Erwartungen an das Auftreten gegen den Ball: „Im Bereich des Pressing erwarte ich mehr Mut und Entschlossenheit. Da agieren die Jungs aus meiner Sicht noch zu zaghaft.“

Hohe Zufriedenheit mit der Mannschaftsentwicklung

Auf die generelle Entwicklung angesprochen, fällt Sedlaks Urteil eindeutig aus. „Sehr zufrieden.“ Mehr braucht es an dieser Stelle nicht.

Eingeschränkter Start in die Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die Rückrunde begann offiziell am 12. Januar. Allerdings waren die Bedingungen schwierig: „Durch die Witterung war es sehr eingeschränkt, wir machen das Beste daraus.“

Testspiele als ungelöstes Problem

Geplant waren eigentlich mehrere Standortbestimmungen. „Geplant sind beziehungsweise waren eigentlich sechs Testspiele.“ Die Realität sieht anders aus: „Mit Schöneiche, Rehfelde und Miersdorf sind schon mal drei ausgefallen.“ Sedlak blickt mit Sorge auf die weitere Entwicklung: „Sollte es so mit dem Wetter weitergehen, starten wir wohl alle ohne Testspiele in die Rückrunde.“ Sein Fazit ist klar: „Das wäre suboptimal, aber nicht zu ändern.“

Klare Zielsetzung an der Spitze

Angesichts der Tabellenführung formuliert der Trainer ohne Umschweife den Anspruch. „Was soll man darauf antworten? Wir wollen auf diesem Tabellenplatz auch am Ende stehen.“

Kontinuität im Kader mit Fokus auf den Nachwuchs

Veränderungen im Kader wird es nicht geben. „Nein.“ Stattdessen bleibt der eingeschlagene Weg bestehen: „Wie gewohnt bauen wir zur Rückrunde erneut drei vielversprechende A-Junioren in den Kader mit ein.“ Namentlich nennt Sedlak dabei „Kenneth Köppen, Jonas Kühn und Pit Binder“.

Respekt vor der Liga als Schlüssel

Trotz der Tabellenführung warnt Sedlak vor Selbstzufriedenheit. „Die Landesklasse Nord hat ein hohes spielerisches Niveau.“ Seine Einschätzung ist eindeutig: „Jeder kann jeden schlagen.“ Der Umgang damit ist für ihn entscheidend: „Wir haben großen Respekt vor der Konkurrenz und wissen, dass wir in jedem Spiel an unser Maximum gehen müssen.“ Nur so lasse sich die Ausgangslage bestätigen: „Dies gilt es abzurufen, um gut in die Rückrunde zu starten.“

Tabellenlage der Landesklasse Nord

Der FC Strausberg führt die Tabelle in der Landesklasse Nord nach 14 Spielen mit 12 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage sowie einem Torverhältnis von 37:10 an und geht als Spitzenreiter in die zweite Saisonhälfte.