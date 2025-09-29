FC Strausberg bleibt ungeschlagen, Prenzlau und Gartz mit Kantersiegen

Der 5. Spieltag der Landesklasse Nord hatte alles zu bieten: von klaren Erfolgen über nervenaufreibende Aufholjagden bis hin zu späten Treffern. Während der FC Strausberg seine Spitzenposition behauptete, setzten Prenzlau und Gartz deutliche Zeichen. Auch die Kellerduelle sorgten für große Emotionen.

Die Gäste aus Sachsenhausen erwischten den besseren Start in einer umkämpften Partie und gingen bereits in der 27. Minute durch Nick Dammenhayn mit 1:0 in Führung. Klosterfelde II versuchte, den Rückstand schnell zu egalisieren, tat sich aber schwer. Im zweiten Durchgang erhöhte Tobias Lindner in der 74. Minute auf 2:0 für die Gäste, die damit auf Kurs Auswärtssieg lagen. Zwar bäumten sich die Hausherren in der Schlussphase noch einmal auf und kamen in der 88. Minute durch Sebastian Huger zum 1:2-Anschlusstreffer. Doch der Treffer kam zu spät, um die Partie noch zu drehen. ---

Der Birkenwerder BC 1908 stemmte sich lange tapfer gegen den Favoriten FC Strausberg. In einer umkämpften Partie neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld. Erst in der 60. Minute gelang den Gästen die entscheidende Aktion: Silvan Küter traf zum 1:0. Birkenwerder versuchte in der Schlussphase alles, doch die Abwehr der Strausberger stand stabil. In der Nachspielzeit schwächten sich die Hausherren, als Emil Schubert in der 93. Minute Gelb-Rot sah. So blieb es beim knappen Erfolg des Tabellenführers. ---

Die SpG Lunow/Oderberg setzte ein Ausrufezeichen und holte sich beim 2:0-Heimsieg gegen den SV Grün-Weiss Ahrensfelde II drei wichtige Punkte. In einer weitgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzten die Gastgeber ihre Chancen kurz vor der Pause eiskalt. Niklas Prillwitz sorgte in der 40. Minute für das 1:0, ehe Stefan Schmidt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0 stellte. Mit dem Erfolg verschafft sich der Aufsteiger etwas Luft im Tabellenkeller. ---

Ein echtes Spektakel erlebten die 132 Zuschauer beim 3:3 zwischen dem FSV Blau-Weiß Wriezen und dem 1. SV Oberkrämer 11. Die Gastgeber starteten furios: Paul Stiehm brachte Wriezen schon in der 15. Minute in Führung, und Kilian Karpe erhöhte nur sechs Minuten später auf 2:0. Doch Oberkrämer zeigte Moral. Eric Liepe schlug doppelt zurück – erst in der 27. Minute, dann nur zwei Minuten später zum Ausgleich. Noch vor der Pause brachte Guilherme Quintino Carrion die Hausherren mit 3:2 nach vorn. In einer intensiven zweiten Hälfte verteidigte Wriezen lange den Vorsprung, ehe erneut Eric Liepe in der siebten Minute der Nachspielzeit das 3:3 markierte und Oberkrämer einen wertvollen Punkt rettete. ---

In Gramzow sahen die Zuschauer ein packendes Spiel. Der VfB Gramzow ging früh in der 13. Minute durch einen Foulelfmeter von Robin Palow mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste aus Velten antworteten prompt: Niklas Falkowski drehte mit Treffern in der 17. und 29. Minute die Partie. Gramzow gab sich nicht geschlagen und kam in der 59. Minute durch Julius Stephan zum Ausgleich. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, übernahm erneut Robin Palow die Verantwortung und verwandelte in der 85. Minute einen Handelfmeter zum 3:2-Sieg. Gramzow bejubelte so drei ganz wichtige Zähler. ---

Der 1. FV Eintracht Wandlitz musste eine herbe 0:5-Heimpleite gegen den FSV Rot-Weiß Prenzlau einstecken. Die Gäste dominierten von Beginn an das Geschehen und gingen in der 21. Minute durch Marcel Blume in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Danny Blume in der 29. Minute, ehe er in der 49. Minute seinen zweiten Treffer nachlegte. Spätestens jetzt war die Partie entschieden, doch Prenzlau hatte noch nicht genug: Florian Redmann schraubte in der 52. Minute das Ergebnis weiter in die Höhe, und Luis Hötzmann setzte in der 84. Minute den Schlusspunkt. Prenzlau feierte einen deutlichen Sieg. ---

Der SV Blau-Weiß 90 Gartz bestätigte seine starke Form mit einem 3:0-Erfolg über den BSV Rot-Weiß Schönow. Nach einer torlosen ersten Halbzeit dauerte es bis zur 51. Minute, ehe Rafal Gnap die Gastgeber in Führung brachte. In einer druckvollen Schlussphase legte er in der 87. Minute nach und machte den Doppelpack perfekt. Kurz vor dem Abpfiff stellte Marian Mecklenburg per Foulelfmeter in der 90. Minute den Endstand her. Gartz bleibt damit oben dran und punktgleich mit Spitzenreiter Strausberg. ---