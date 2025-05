FC Strausberg bleibt dran – Wandlitz dreht Partie, Prenzlau gewinnt

Im Kellerduell teilten sich Oranienburg und Gramzow die Punkte. Matthias Kowalski brachte die Gäste früh in Führung (7.), ehe Amala Diomade kurz vor der Pause der Ausgleich gelang (42.). Nach dem Seitenwechsel brachte Robin Palow Gramzow per Foulelfmeter erneut in Front (51.), doch Tyren Kherraz stellte in der 76. Minute den Endstand her.

---