FC Strausberg bleibt dran – SC Oberhavel Velten überrascht BW Gartz

Der Spitzenreiter zeigte sich von Beginn an fokussiert und belohnte sich nach 27 Minuten: Tobias Schuchert erzielte die Führung für die Hausherren. Kurz vor der Pause erhöhte Ian Beckmann in der 43. Minute auf 2:0 – zu diesem Zeitpunkt schien Angermünde auf dem besten Weg zu einem Heimsieg. Doch Schönow schlug zurück. Bereits eine Minute nach Wiederanpfiff traf Max Bachnick zum 2:1. In der 59. Minute war es Nico Brauer, der mit seinem Treffer zum 2:2 die Partie wieder offen gestaltete. Als sich bereits alles auf ein Remis einstellte, schlug Artem Filonenko in der 90. Minute zu und erzielte den viel umjubelten Siegtreffer für die Hausherren. ---

Vor 32 Zuschauern sah zunächst alles nach einem überraschenden Heimsieg für Oranienburg aus. Innerhalb von 60 Sekunden trafen Eric Moldenhauer (15.) und Louis Max Fiedler (16.) zur frühen 2:0-Führung. Doch Joachimsthal schlug schnell zurück: Moritz Wille verkürzte in der 19. Minute auf 2:1, Lazaros Kesof glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:2 aus. Nach dem Seitenwechsel blieb es bei der Punkteteilung. ---

Strausberg präsentierte sich in Topform. Paul Westphal eröffnete den Torreigen in der 26. Minute, Sven Müller erhöhte in der 67. auf 2:0. Mit zunehmender Spielzeit ließ Wriezen nach, sodass Maximilian Lichtnow (85.) und Mohammad Haider Sohail (90.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Mit 51 Punkten bleibt Strausberg dem Tabellenführer dicht auf den Fersen. ---

Prenzlau sendet ein wichtiges Signal im Abstiegskampf. Ein Eigentor von Wilhelm Staubach kurz vor der Halbzeit brachte die Gastgeber in Führung (45.), Lukas Theel sorgte in der 81. Minute für die Entscheidung. Für Wandlitz ist es eine bittere Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten, während Prenzlau auf 21 Punkte heranrückt und wieder Hoffnung schöpft. ---

Velten erwischte einen Traumstart: Niklas Falkowski traf bereits in der 4. Minute zur Führung, Salim Abderrahmane legte in der 17. Minute nach. Gartz fand keine Mittel, um ins Spiel zurückzufinden. Max Meller setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 3:0. Gartz muss nach der neunten Saisonniederlage den Kontakt zur Spitzengruppe abreißen lassen. ---

In einer umkämpften Partie brachte Pavlo Moherchuk die Gastgeber in der 15. Minute in Führung. Janes Dierks glich noch vor der Pause für Oberkrämer aus (40.). Als vieles auf ein Remis hindeutete, sorgten Justin Lauterbach (86.) und Mykola Yanishevskyi (90.+2) für die späte Entscheidung zugunsten Ahrensfeldes. ---

Es war ein dramatisches Spiel vor stimmungsvoller Kulisse mit 315 Zuschauern. Justin Popinga brachte das Tabellenschlusslicht kurz vor der Pause in Führung (44.). Doch Gramzow kam stark aus der Kabine – Felix Marschke glich in der 51. Minute aus. Als Vierraden auf den Punktgewinn hoffte, schlug Marschke in der vierten Minute der Nachspielzeit erneut zu und raubte dem Aufsteiger den Lohn. ---