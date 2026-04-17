FC Strausberg auf dem Thron – Hochspannung im Tabellenkeller

– Foto: Tom Krompa

Die Landesklasse Nord steuert am 22. Spieltag auf die entscheidende Saisonphase zu. Während der FC Strausberg die Tabelle mit einem komfortablen Vorsprung von elf Punkten anführt, bleibt das Feld dahinter eng beisammen. Besonders der Kampf um den Klassenerhalt rückt an diesem Wochenende in den Fokus der sportlichen Aufmerksamkeit, da mehrere Mannschaften unter erheblichem Erfolgsdruck stehen. Die kommenden Begegnungen werden zeigen, welche Teams die nötige Stabilität besitzen, um ihre Saisonziele in einem Wettbewerb zu erreichen, der keine Nachlässigkeiten verzeiht.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Der Spieltag beginnt mit einer für die Gastgeber existenziellen Partie. Ahrensfelde II belegt mit 16 Punkten den letzten Tabellenplatz und benötigt dringend einen Heimsieg, um den Anschluss an die Nichtabstiegsränge nicht zu verlieren. Der Gegner aus Wriezen rangiert mit 25 Punkten auf dem 13. Platz und möchte den Vorsprung nach unten vergrößern. Das Hinspiel konnten die Wriezener knapp mit 3:2 für sich entscheiden. Für Ahrensfelde geht es darum, die eigene Defensivschwäche abzustellen, während Wriezen auf die Effektivität der Hinrunde setzt.

Morgen, 12:45 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder 12:45 PUSH

In Sachsenhausen treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Mittelfeld sowie im unteren Drittel um Punkte ringen. Die Reserve des TuS 1896 belegt mit 29 Punkten den siebten Rang, während der Birkenwerder BC mit 23 Punkten auf Platz 14 steht. Im Hinspiel lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, der in einem torreichen 3:3-Unentschieden endete. Während Sachsenhausen II mit einem Sieg den Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen will, benötigt Birkenwerder jeden Zähler, um die Distanz zum Tabellenvorletzten aus Gramzow zu wahren.

Der Tabellenzweite aus Gartz gastiert in Joachimsthal. Mit 37 Punkten ist Gartz der erste Verfolger des Spitzenreiters, darf sich jedoch angesichts der punktgleichen Konkurrenz im Nacken keinen Ausrutscher erlauben. Joachimsthal rangiert mit 28 Punkten auf dem neunten Platz. Das Hinspiel ging mit 3:1 an die Gartzer. Für die Gastgeber geht es darum, vor heimischem Publikum die spielerische Klasse der Blau-Weißen zu neutralisieren, während Gartz seine Ambitionen auf die Vizemeisterschaft untermauern möchte.

In Schönow empfängt der Tabellenvierte (35 Punkte) den Elften der Liga. Die Rot-Weißen aus Schönow liegen nur aufgrund der Tordifferenz hinter dem Podium und sind bestrebt, diesen Rückstand zu verkürzen. Eintracht Wandlitz weist 27 Punkte auf und möchte die deutliche 0:4-Niederlage aus der Hinrunde vergessen machen. Schönow geht als Favorit in die Begegnung, muss jedoch gegen eine Wandlitzer Mannschaft bestehen, die im Mittelfeld der Tabelle nach Stabilität sucht.

Der souveräne Spitzenreiter FC Strausberg empfängt den FSV Rot-Weiß Prenzlau. Mit 48 Punkten thront Strausberg einsam an der Spitze, während Prenzlau mit 25 Punkten auf dem zwölften Rang geführt wird. In der Hinrunde leistete Prenzlau erheblichen Widerstand, musste sich jedoch letztlich mit 2:3 geschlagen geben. Strausberg strebt danach, die eigene Dominanz weiter auszubauen, während die Gäste versuchen werden, dem Ligaprimus mit einer disziplinierten Spielweise Punkte zu entziehen.

Morgen, 15:00 Uhr SC Oberhavel Velten Velten SC Victoria 1914 Templin SC Templin 15:00 PUSH

Ein Verfolgerduell findet in Velten statt, wo der Tabellendritte (35 Punkte) auf den Sechsten aus Templin (29 Punkte) trifft. Velten konnte das Hinspiel mit 2:0 gewinnen und will diesen Erfolg wiederholen, um den dritten Platz abzusichern. Templin hingegen hat die Möglichkeit, mit einem Auswärtssieg bis auf drei Punkte an Velten heranzurücken. In dieser Tabellenregion entscheiden oft Nuancen über den Ausgang, was eine konzentrierte Leistung beider Defensivreihen erfordert.

Der Tabellenzehnte empfängt den Fünften. Zwischen Oberkrämer 11 (27 Punkte) und der Reserve aus Klosterfelde (29 Punkte) liegt lediglich ein Abstand von zwei Zählern. Das Hinspiel verlief torreich und endete mit einem 3:2-Sieg für Oberkrämer. Beide Mannschaften agieren auf einem ähnlichen sportlichen Niveau, was eine ausgeglichene Partie erwarten lässt. Für Klosterfelde II geht es darum, den fünften Platz zu verteidigen, während Oberkrämer im Tableau vorbeiziehen möchte.

Den Abschluss bildet die Begegnung in Gramzow. Die Hausherren kämpfen mit 19 Punkten auf Platz 15 gegen den Abstieg und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss an Platz 14 herzustellen. Die Spielgemeinschaft Lunow/Oderberg reist als Tabellenachter mit 29 Punkten an. Das Hinspiel endete mit einem knappen 2:1-Erfolg für die SpG. Gramzow muss die Heimstärke nutzen, um gegen den favorisierten Gast zu punkten und die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.