FC Straßkirchen: Granit Bilalli gibt Zusage

Bild von links nach rechts: Vorstand Alexander Hartl, Co-Trainer Fabian Baumann, Spielertrainer Granit Bilalli, Spielertrainer Daniel Ertl, TW-Trainer Klaus Altmann, Abteilungsleiter Stefan Kastl – Foto: Verein

Der A-Klassist FC Straßkirchen stellt die Weichen für die kommende Saison 2026/27 und präsentiert eine spannende Trainerentscheidung: Granit Bilalli wird sich dem Verein anschließen und künftig gemeinsam mit Daniel Ertl als Spielertrainer-Duo fungieren. Während man bereits in der Winterpause mit Spielertrainer Ertl um eine weitere Saison verlängert hat, konnte man nun durch die Verpflichtung von Bilalli die Planungen für das neue Trainerteam abschließen.

"Wir haben uns innerhalb der Vorstandschaft bereits zu Beginn der Winterpause darauf verständigt, unser Trainerteam zur neuen Saison um einen externen Neuzugang erweitern zu wollen. Wir freuen uns, dass wir mit Granit nicht nur einen spielstarken Akteur, sondern auch einen echten Führungsspieler für uns gewonnen haben. Er hat in der Vergangenheit seine Qualitäten auch schon höherklassig auf und neben dem Platz unter Beweis gestellt hat. Er soll der Mannschaft neue Impulse verleihen und insbesondere die Weiterentwicklung der jungen Spieler gemeinsam mit Daniel vorantreiben", bilanziert Abteilungsleiter Stefan Kastl die Verpflichtung von Bilalli.

Gemeinsam mit dem Daniel Ertl, der nur wenige Meter entfernt vom Straßkirchner Sportzentrum wohnt und bereits seit 2022 beim FCS in der Verantwortung steht, bildet Bilalli künftig die sportliche Doppelspitze. Beide verfolgen eine klare Idee vom Fußball und wollen diese in der kommenden Saison konsequent umsetzen. "Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem kompletten Umfeld ist hervorragend. Daher war mir nach einem kurzen Gespräch klar, für eine weitere Saison zuzusagen. Besonders freut mich, dass uns das bisherige Trainerteam um Fabian und Klaus auch weiterhin an der Seitenlinie unterstützt. Durch Granit's Zusage bekommen wir die passende Verstärkung in unser Trainerteam. Aber auch die Mannschaft wird von seinen fußballerischen Qualitäten definitiv profitieren", äußert sich Ertl zur erneuten Vertragsverlängerung.

Schon in der aktuellen Saison stehen Torwarttrainer Klaus Altmann und U19-Coach Fabian Baumann verantwortlich an der Linie, während Ertl auf dem Spielfeld als Trainer den Ton angibt. Um auch in den kommenden Jahren die talentierten Jugendspieler nach und nach in den Herrenbereich einbauen zu können, wird das künftige Trainerduo daher auch weiterhin eng mit dem A-Junioren-Trainertrio um Andy Dörfler, Fabian Baumann und Maik Däubel zusammenarbeiten.





Auch Bilalli, der aktuell noch für den Kreisklassisten FC Ottering aktiv ist, blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: "An erster Stelle möchte ich mich bei den Verantwortlichen für die offenen und ehrlichen Gespräche und vor allem für das Vertrauen bedanken. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, zur kommenden Saison als Spielertrainer gemeinsam mit Daniel, dass Traineramt in Straßkirchen zu übernehmen. Da wir gleiche Vorstellungen haben, was Fußball angeht, denken wir sehr ähnlich, wie wir die Mannschaft weiterentwickeln wollen. Ich bin überzeugt, dass wir uns gut ergänzen und gemeinsam eine starke Einheit formen können. Die Aufgabe beim FC Straßkirchen reizt mich sehr, weil ich die Möglichkeit sehe, meine eigenen Ideen einzubringen und die Mannschaft aktiv weiterzuentwickeln. Ein besonderer Fokus liegt für mich auch darauf, junge Spiele Schritt für Schritt zu integrieren und sie an den Herrenfußball heranzuführen. Wir möchten ihnen das Vertrauen geben und sie gleichzeitig gezielt weiterentwickeln. Ich komme mit klaren Vorstellungen und hohen Ansprüchen – sowohl an mich selbst, als auch an das Team. Ziel ist es, mit harter Arbeit, Disziplin und Zusammenhalt sportlich erfolgreich zu sein und eine starke Einheit auf dem Platz zu formen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin überzeugt, dass wir gemeinsam einiges erreichen können.“





Mit dem neuen Spielertrainer-Duo geht der FC Straßkirchen ambitioniert in die kommende Spielzeit und hofft, sportlich wieder eine bessere Rolle zu spielen um der jungen Mannschaft eine klare Perspektive bieten zu können. Bereits in der Winterpause wurden von Seiten der sportlichen Leitung wieder Gespräche mit allen Spielern geführt, daher konnte man bereits früh Klarheit schaffen und den gesamten Kader zusammenhalten. "Wir sind sehr glücklich, dass uns alle Spieler auch in der kommenden Saison die Treue halten. Wir werden gemeinsam an einem Strang ziehen und auf erfolgreichere Zeiten hinarbeiten", zeigt sich Kastl zufrieden.