FC Straß will hoch hinaus: „Wollen um Aufstiegsplätze spielen"

Der FC Straß geht mit einer klaren Ambition in die neue Saison der Kreisliga B4 Donau/Iller. Im FuPa-Teamcheck spricht Sportleiter Tanyel Celik über positive Entwicklungen, personelle Veränderungen und hohe Ziele.

Mit Blick auf die abgelaufene Saison 2024/2025 zieht Tanyel Celik, sportlicher Leiter des FC Straß, ein insgesamt positives Fazit: „Größtenteils zufrieden“, lautet seine Einschätzung. Auch wenn Details zum Abschneiden in der Tabelle oder zu konkreten Spielen fehlen, ist die Wortwahl deutlich – die Mannschaft hat solide Arbeit abgeliefert, aber es besteht Potenzial für mehr.

Junge Spieler im Aufwind

Ein zentraler Aspekt der Entwicklung im vergangenen Jahr war für Celik die Leistungssteigerung innerhalb des Kaders. Vor allem die jüngeren Akteure rückten in den Vordergrund. „Es gibt mehrere Spieler, die vergangene Saison eine positive Entwicklung erlebt haben“, sagt der sportliche Leiter. Besonders erfreulich sei dies bei den Nachwuchsspielern gewesen, was auf eine nachhaltige Arbeit in der Breite und Tiefe des Kaders hinweist.