FC Straberg: Tore als Ausdruck der Willensstärke

„Ich hab‘ immer noch ‘nen Puls von 180“, sagte Strabergs Coach Wolfgang Rieger lachend. „Ich hab in meiner Zeit als Trainer ja schon einiges erlebt, aber das Spiel ist, was Einsatz und Moral angeht, ganz weit oben.“ Genau andersrum sah es beim Vorster Trainer Patrick Ohligschläger aus: „Ach, hör’ auf! Eigentlich will ich da gar nicht drüber reden“, teilte er abwinkend mit. „Das fühlt sich an wie eine Niederlage.“

4:4-Unentschieden endete die Partie der Kreisliga A zwischen dem FC Straberg und den Sportfreunden Vorst. Dabei legten die Vorster stark los: „Wir haben das System umgestellt, da Straberg oft über lange Bälle kommt. Wir haben mit einem Offensivspieler mehr gespielt, um den Gegner von Anfang an noch mehr unter Druck zu setzen“, erklärte Ohligschläger. „Und was soll ich sagen, den Großteil der Zeit hat das auch super geklappt. Wir hätten zur Pause noch höher führen können, dann wäre das Spiel vermutlich entschieden gewesen.“

Alexander Cule, Daniel Markwica und Dennis Meyer sorgten für einen Drei-Tore-Vorsprung. „Ganz so schlecht, wie das Ergebnis aussieht, waren wir gar nicht“, sagte Rieger indes. „Wir haben uns aber zu viele individuelle Fehler geleistet, die Vorst ausgenutzt hat und folgerichtig und auch verdient so klar in Führung gegangen ist.“

Eigentlich schien das Duell damit entschieden. „Ich hab’ den Jungs in der Pause gesagt, dass ich an sie glaube und dass das mit einem schnellen Anschlusstreffer auch noch was werden kann – aber das war zum großen Teil eher Wunschdenken“, räumte der Straberger Coach ein. Knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff traf Konrad Schwarz auch zum 1:3. Doch Vorst stellte durch Markwica den alten Abstand wieder her (75.).

Plötzlich ging es ganz schnell

Und dann ging es schnell: Keeper und Verteidiger der Vorster rannten sich mehr oder weniger über den Haufen – Konrad Schwarz schob zum 2:4 (78.) ein. „Reiner Slapstick und Knackpunkt der Partie, so Ohligschläger.„Da haben wir uns den Ball quasi selber reingeworfen, unfassbar. Damit haben wir Straberg wieder zum Leben erweckt, die haben wieder an sich geglaubt und alles reingeschmissen, um weiter ranzukommen. Das hat ja auch geklappt. Wir waren dann einfach zu ungeordnet, nicht mehr clever genug und kassieren noch den Ausgleich. Respekt an Straberg für die Moral, da haben alle Spieler bis zum Ende dran geglaubt und gekämpft. Für uns ist es aber trotzdem mehr als ärgerlich, das zweite Mal in Folge eine Führung und zwei Punkte verspielt zu haben.“

Das Lob für die tolle Moral gab Reger bedenkenlos an seine Mannschaft weiter: „Das waren alle reine Tore des Willens, die haben die Jungs erzwungen. Einsatz und Moral haben in der zweiten Halbzeit bis zum Ende gestimmt, das war durchweg eine starke Teamleistung.“