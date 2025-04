FC Straberg setzt auf Kontinuität

STRABERG. Der FC Straberg geht mit unveränderten Trainerteams in die Fußball-Saison 2025/26. Wolfgang „Wolle“ Rieger bleibt Cheftrainer des A-Kreisligisten mit Paul Jarosch als „Co“ an seiner Seite. Auch auf der Kommandobrücke der „Zweiten“ setzt der Verein aus dem Dormagener Walddorf auf Kontinuität: Der verletzungsbedingt in dieser Spielzeit ausgefallene Aufstiegs-Capitano Max Neuen, der zu Jahresbeginn die Traineraufgabe bei Straberg II übernommen hat, macht als Coach weiter. Er wird weiterhin unterstützt von Björn aus dem Bruch.

Sehr zufrieden äußerten sich die sportlichen Leiter der Straberger Fußballer, Frank Neuen und Josef Kollenbroich, mit den Leistungen der Mannschaft in der Aufstiegssaison. „Wir haben einige tolle Spiele sehen dürfen und sind mit der Arbeit unserer Coaches in beiden Teams sehr zufrieden", sagte Frank Neuen. „Wir dürfen zudem stolz darauf sein, dass der nicht einfache Neuanfang mit der zweiten Mannschaft geglückt ist“, unterstreicht Josef Kollenbroich.

Die Straberger „Erste“ steht wenige Wochen vor dem Saisonende in der Kreisliga A im Mittelfeld der Tabelle, die „Zweite“ hat sich in der zweiten Saisonhälfte in der Kreisliga C mit achtbaren Ergebnisse akklimatisiert und blickt zuversichtlich auf die kommende Saison.