FC Straberg: Konditionelle Grundlagen stimmen

Der FC Straberg startet in die Saison. – Foto: Sina Dürrbeck

Drei Wochen lang hieß es beim FC Straberg vor allem eins: laufen. Die konditionellen Grundlagen für die neue Fußballsaison in der Kreisliga A sind gelegt, jetzt rücken Ball und Taktik in den Mittelpunkt. Trainer Wolfgang Rieger sieht seine Mannschaft dabei weiter als noch vor einem Jahr.

Was ist das Ziel der Vorbereitung? Drei Wochen lang stand vor allem die Kondition im Mittelpunkt. „Die Jungs mussten ziemlich leiden“, sagt Rieger mit einem Schmunzeln. „Aber alle haben super mitgezogen!“ Für den Trainer ist die körperliche Fitness die Grundlage für alles andere. „Ich bin der Meinung, dass man in der Liga besteht, wenn man in der 80. Minute noch das volle Tempo gehen kann.“ Seit dieser Woche liegt der Schwerpunkt auf dem Spielerischen und der Taktik.

Was lief bisher gut? Die Entwicklung seiner Mannschaft überrascht den Trainer positiv. „Es läuft besser als erwartet.“ Regelmäßig stehen mindestens 20 Spieler auf dem Trainingsplatz. In seinem dritten Jahr erkennt Rieger deutliche Fortschritte. „Wir wollen den nächsten Schritt gehen und das Fußballerische in den Fokus stellen – nicht nur über den Kampf um den Klassenerhalt schaffen.“ Auch in den Testspielen zeigte die Formkurve zuletzt klar nach oben. Nach einer Auftaktniederlage wurden die Leistungen und die Ergebnisse von Woche zu Woche besser.

Was läuft bisher noch nicht so gut? Verbesserungsbedarf sieht Rieger weiterhin in der Defensive. „Wir bekommen noch zu viele Gegentore nach einfachen Fehlern und schenken das zu schnell her.“ Genau daran werde in restlichen Zeit weiter gearbeitet, damit sich die Mannschaft solche Gegentreffer künftig nicht mehr selbst einhandele.

Wie präsentieren sich die Neuzugänge? Die Integration neuer Spieler verlief wie gewohnt problemlos. „Das war in Straberg noch nie ein Problem“, sagt Rieger. Die Mannschaft sei sehr familiär, Grüppchen gebe es keine. Deshalb fanden sich auch die Neuzugänge schnell zurecht. „Alle sind gut angekommen.“

Was ist drin in der Saison? Am Saisonziel ändert sich nichts. Der FC Straberg will den Klassenerhalt sichern und den achten Platz aus der Vorsaison bestätigen. „Wir wollen wieder einstellig abschließen“, sagt Rieger. Den SV Rosellen und den FC Delhoven sieht er ganz vorne. Einen weiteren Kandidaten hat der Trainer ebenfalls auf dem Zettel: „Gierath sollte man auf dem Schirm haben.“