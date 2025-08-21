FC Straberg eröffnet Spieltag, Novesia Neuss und SV Glehn gejagt

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Am Donnerstag gastiert der BV Wevelinghoven beim FC Straberg. Die DJK Novesia Neuss und der SV Glehn werden als erste Top-Teams gejagt, sind aber erst am Sonntag im Einsatz. Das bringt der 2. Spieltag:
3. Spieltag
Do., 28.08.25 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC Zons
Do., 28.08.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC Straberg
Do., 28.08.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Rosellen
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - VfR Büttgen
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr BV Wevelinghoven - SG Orken-Noithausen
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FSV Vatan Neuss
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Glehn - SG Grimlinghausen / Norf
4. Spieltag
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - DJK Novesia Neuss
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Rosellen - BV Wevelinghoven
Do., 04.09.25 19:30 Uhr FC Zons - SV Glehn
Do., 04.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - Sportfreunde Vorst
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Grevenbroich
So., 07.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Germania Grefrath 1926
So., 07.09.25 15:15 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 07.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC SF Delhoven
