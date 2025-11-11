FC Stern Mögglingen dreht Spiel spät, Remis beim 1. Göppinger SV

Bezirksliga

SGM Sontheim/Hohenmemmingen - 1. FC Heidenheim 1846 II 2:2 (2:1)

Am Sonntag, den 09.11 empfingen die Damen der SGM Hohenmemmingen/Sontheim die Frauen des FC Heidenheim II auf heimischem Rasen. Nach einer Erfolgsserie von drei gewonnenen Spielen galt es nun auch den ersten Sieg gegen die Heidenheimer Frauen einzufahren. Trotz mehrerer verletzter und abwesender Spielerinnen ging die SGM hochmotiviert und mit einer guten Einstellung ins Spiel. Passend dazu, starteten die Damen der SGM deutlich besser ins Spiel, hatten mehr Ballbesitz und kombinierten sich mehrfach gut vors Tor. Nichtsdestotrotz erzielten die Damen des FCH II das erste Tor des Spiels. Emma Rosa Meier traf zum zwischenzeitlichen 0:1, in der 22. Spielminute. Die SGM blieb davon jedoch unbeeindruckt und machte dort weiter, wo sie vor dem Gegentor aufgehört hatten. Nur wenige Minuten später sollte sich dies auszahlen - nach einem Freistoß aus dem Halbfeld, stand Lara Neidhard goldrichtig am zweiten Pfosten und erzielte ihr erstes Saisontor zum 1:1 Ausgleich (25. Minute). Auch im weiteren Spielverlauf blieb die SGM dominant und Lisa Krempel erhöhte den Spielstand nach einem schönen Doppelpass mit Lara Neidhard noch vor der Pause auf 2:1. In der zweiten Halbzeit kamen nun auch die Gäste aus Heidenheim besser ins Spiel und erspielten sich immer wieder gefährliche Torchancen. Die SGM hingegen musste mehrfach verletzungsbedingt wechseln, wodurch der eigene Spielfluss ein wenig gestört war. Dennoch hielt die gesamte Mannschaft weiterhin geschlossen gegen die besser ins Spiel kommende Heidenheimerinnen. Trotz einer hervorragenden Defensivleistung kamen die Damen des FCH II einmal zu zwingend in den Strafraum und erspielten sich einen Strafstoß. Diesen verwandelte Sina Bulling zum 2:2 in der 78. Spielminute. Nun kam auch die SGM wieder besser ins Spiel, hatte auch in der zweiten Halbzeit mehrere Großchancen und zwei unglückliche Lattentreffer. Das Spiel endete mit einem Unentschieden, mit welchem die SGM aufgrund einer enormen kämpferischen Leistung trotz der langen Führung zufrieden sein können.

Tore:

0:1 22. Minute Emma Rosa Meier (FC Heidenheim 1846 II); 1:1 25. Minute Lara Neidhard (SGM Sonthheim/Hihenmemmingen); 2:1 45. Minute Lisa Krempel (SGM Sontheim/Hohenmemmingen); 2:2 78. Minute Sina Bullig (FC Heidenheim 1846 II)

Autorin: Jacqueline Thumm

---

Regionenliga 3

TSV Ruppertshofen - SV Jungingen II 3:2

Auf einem zunehmend matschigen und schwer zu bespielenden Platz entwickelte sich ein zähes Spiel, das weniger durch spielerische Glanzpunkte als durch Einsatz und Kampf geprägt war. Trotz schwieriger Bedingungen erwischte der TSV einen perfekten Start. Bereits in der 10. Minute spielte Jenny Bulling einen langen Ball in die Spitze, den Melina Dirrheimer stark behauptete, sich gegen ihre Gegenspielerin durchsetzte und ins lange Eck zum 1:0 abschloss. Anschließend hatte das Heimteam deutlich mehr Ballbesitz, fand aber nur selten Lücken, da die Gäste aus Jungingen die Mitte sehr kompakt zustellten und diszipliniert verschoben. Kurz vor der Pause erhöhte Ruppersthofen durch Nadine Hessenthaler auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Jungingen besser ins Spiel. In der 55. Minute konnte der TSV einen Einwurf nicht konsequent klären und ein eigentlich harmloser Schuss der Gäste segelte immer länger und landete letztendlich im linken oberen Eck zum 2:1 Anschlusstreffer. Doch die passende Reaktion der Gastgeberinnen ließ nicht lange auf sich warten. Nur zehn Minuten später, wurde Sabrina Winter im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Nadine Hessenthaler souverän zum 3:1. In einer hektischen Schlussphase brachte ein Missverständnis in der TSV-Defensive die Gäste noch einmal zum 3:2 heran, doch die Ruppertshofenerinnen brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Alles in allem kein spielerischer Leckerbissen, aber ein hart erkämpfter und wichtiger Heimsieg für die Frauen aus Ruppertshofen, die damit erfolgreich ihre Tabellenführung verteidigen. Nächste Woche steht das Topspiel beim direkten Verfolger in Hüttlingen an.

Tore: 1:0 ; Melina Dirrheimer (10. Spielminute); 2:0 ; Nadine Hessenthaler (45. Spielminute); 2:1 ; Leyla Koc (55. Spielminute); 3:1 ; Nadine Hessenthaler (65. Spielminute); 3:2 ; Sonja Scheck (87. Spielminute)

Autorin: Raphaela Bähr

---

1. Göppingen SV - TSV Hüttlingen 1:1 (1:1)

Am vergangenen Sonntag stand für den TSV Hüttlingen ein aufregender Spieltag auf dem Programm. Der TSV startete besser in das Spiel und war in den ersten zehn Minuten das klar bessere Team. Folgerichtig fiel nach einem sehenswert herausgespielten Angriff die verdiente Führung durch N. Frank. Der Jubel darüber währte jedoch nur kurz: Aufgrund mangelnden Defensivzugriffs gelang dem SV wenig später der Ausgleich. In der Folge verloren die Gäste den Faden, fanden kaum Zugriff aufs Spiel und leisteten sich zahlreiche Fehlpässe. Erst in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit stabilisierte sich das Team wieder, erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten und zeigte eine deutliche Leistungssteigerung – der erhoffte Treffer blieb jedoch aus. Somit verabschiedeten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel zeigten der TSV dann eine deutliche Reaktion. Sie übernahmen die Kontrolle, erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten, konnten diese jedoch nicht in Zählbares umwandeln. Der SV Göppingen kam nur selten gefährlich vor das Tor, meist durch ungefährliche Freistöße, und agierte zunehmend aggressiver. Trotz der klaren Überlegenheit der Gäste in der zweiten Halbzeit blieb es beim 1:1-Endstand, der aus Sicht des TSV aufgrund des Spielverlaufs eher unglücklich ausfiel. Somit steht der TSV weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz und der 1. Göppingen SV auf dem zehnten Tabellenplatz. Nächste Woche trifft der TSV auf den TSV Ruppertshofen zum Topspiel daheim. Anpfiff ist um 11:00 Uhr, wir freuen uns über zahlreiche Unterstützung.

Tore: 0:1 Frank (11.), 1:1 Schnabel (14.)

Autorin: Lena Fetzer

---

SGM Aufhausen-Nellingen - FC Stern Mögglingen 2:3 (2:1)

In einer intensiven und umkämpften Partie setzte sich die SGM Alfdorf/Mögglingen knapp mit 3:2 gegen die SGM Aufhausen/Nellingen durch. Beide Teams lieferten sich über 90 Minuten ein leidenschaftliches Duell um den dritten Tabellenplatz. Die Gastgeberinnen aus Aufhausen/Nellingen nutzten bereits früh in der 14. Minute einen Eckball, den Paula Aigner per Kopfball zur 1:0-Führung verwandelte. Doch die Antwort der SGM Alfdorf/Mögglingen ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwölf Minuten später lief Maren Gruber in eine scharf getretene Ecke und köpfte den Ball präzise ins kurze Eck zum 1:1-Ausgleich. Doch direkt nach dem Jubel folgte der nächste Rückschlag. Nach einem schnellen Konter nutzte Sophia Floridia die Unordnung in der Defensive der Gäste und stellte mit dem 2:1 die Führung für Aufhausen/Nellingen wieder her. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die SGM Alfdorf/Mögglingen deutlich verbessert. In der 71. Minute war es erneut Maren Gruber, die sich nach einem Steilpass gegen die Torhüterin durchsetzte und den Ball eiskalt zum 2:2 ins leere Tor einschob. Nach einem blitzsauber ausgespielten Konter traf Sarah Weller in der 80. Minute zum 3:2 Endstand. Durch diesen wichtigen Auswärtssieg klettert die SGM Alfdorf/Mögglingen zunächst auf den dritten Tabellenplatz. Am kommenden Sonntag steht bereits das letzte Heimspiel der Saison an: Um 11 Uhr empfängt die SGM Alfdorf/Mögglingen den FV Asch-Sonderbuch in Mögglingen.

Tore: (1:0); Paula Aigner; (14.); (1:1); Maren Gruber; (26.); (2:1); Sophia Floridia; (28.); (2:2); Maren Gruber; (71.); (2:3); Sarah Weller; (80.)

Autorin: Nadine Fauser

---

Vfl Ulm/Neu-Ulm - SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim (0:1) 2:1

Am 9. Spieltag der Regionenliga trafen in Ulm der VfL Ulm/Neu-Ulm und der SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim aufeinander. Die Gastgeberinnen galten im Vorfeld als Favorit, doch die Gäste aus Kirchheim starteten mutig und offensiv in die Partie. Durch konsequentes Pressing gelang es ihnen, die Ulmer Defensive früh unter Druck zu setzen. Dieser Einsatz wurde in der 17. Minute belohnt, als Kirchheim nach einem Ballgewinn im Mittelfeld in Führung ging. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit übernahm Ulm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Mit sicherem Passspiel hielten die Gastgeberinnen den Ball lange in den eigenen Reihen, ohne jedoch zwingende Torchancen zu nutzen. Die Mannschaft des SVK stand kompakt und verteidigte konzentriert, sodass es mit einer 0:1-Führung für die Gäste in die Halbzeitpause ging. Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich Ulm weiterhin dominant und kam kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit zum Ausgleich. Ein sehenswerter Distanzschuss landete unhaltbar unter der Latte. Beflügelt vom Treffer erhöhte der VfL den Druck und erarbeitete sich weitere Möglichkeiten. In der 78. Minute fiel der verdiente Führungstreffer zum 2:1.

Torschützen: S. Dritschler (17.), L. Preußner-Tavaglione (48.), V. Kienle (76.)

Autorin: Annika Dischinger