FC Sterkrade kassiert erst in der Verlängerung den Knockout

Erst in der Verlängerung konnte im engen Duell zwischen dem FC Sterkrade und dem 1. FC Mönchengladbach ein Sieger ermittelt werden. Die Gäste aus Gladbach hatten dabei schließlich den längeren Atem und setzten sich mit 3:1 (0:1) durch und dürfen den Klassenerhalt auf ungemein dramatische Weise feiern. Für Sterkrade geht es wiederum in die Kreisliga A.

Etwaige taktische Spielereien mussten schon früh über den Haufen geschmissen werden. Sterkrade stach mit einem der ersten Spielzüge der Partie. Marvin Stanczyk setzte im Zentrum Damian Ford in Szene, der resolut zum Führungstreffer abschloss (3.). Die Gladbacher waren nun gefordert und spielten sich auch ordentliche Gelegenheiten aus. Doch Leo Stegner vergab jeweils die Chance auf den Ausgleich (22., 39.).

In der Folge wurde es der erwartet Abnutzungskampf, Sterkrade meldete sich nach dem Seitenwechsel zwar auch wieder in den entscheidenden Gefahrenzonen, musste dennoch den Ausgleich durch Stegner, nach Vorarbeit von Vincent Schleifer, einsteckten (64.).

Gladbach mit Oberwasser in der Verlängerung

Das große Chancenfestival wurde es mit Ablauf der regulären Spielzeit nicht mehr. Stattdessen kam es, wie es kommen musste: Verlängerung. Dort erwischten die Gäste zunächst den besseren Start, wussten sich aber nicht zu belohnen. Erst im zweiten Durchgang der Verlängerung war es soweit, als Erjon Duriqi den 1. FC vom Elfmeterpunkt in Führung brachte (108.). Sterkrade war nun mit dem Rücken zur Wand, musste in der Schlussphase immer mehr riskieren kassierte schließlich den Knockout. Stegner sorgte mit seine zweiten Treffer des Tages für den Schlusspunkt und bewahrt seine Farben damit auch vor dem Abstieg (120.). Für den FC Sterkrade geht es nach dem Aufstieg also prompt wieder nach unten. Trotz einer aufopferungsvollen Leistung zog 72 auf denkbar unglücklich Weise den Kürzeren.

FC Sterkrade 72 – 1. FC Mönchengladbach 1:3 n.V.

FC Sterkrade 72: Jannis Heins, Lars van Gelder, Ensar Yildiz, Maxime-Aurele Finke, Maurice-Joel Finke, Marvin Stanczyk, Murat Berbero, Batuhan Kaba, Justin Gojny (33. Berkay Yildiz) (101. Nico Jan Motzkuhn), David Fojcik, Damian Lee Ford (56. Christopher Lange) - Trainer: Alexander Forger - Trainer: Mirco van Dellen

1. FC Mönchengladbach: Elias Wilms, Lukas Dieninghoff, Adam Mesrour (54. Simon Beermann), Gökalp Cakmak (41. Mohamad Ali Hosein), Hannes Lingel, Erjon Duriqi, Vincent Schleifer, Max Lisiecki, Parviz Sara Moghaddam, Leo Stegner - Trainer: Michael Stegner

Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Damian Lee Ford (3.), 1:1 Leo Stegner (64.), 1:2 Erjon Duriqi (108. Foulelfmeter), 1:3 Leo Stegner (120.)