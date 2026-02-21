FC Steinen stellt neues Trainerduo für die kommende Saison vor

Das neue Trainerduo (mit Trikot in der Hand) mit der Sportlichen Leitung

FC Steinen-Höllstein stellt neues Trainerduo für die kommende Saison vor.

Der FC Steinen-Höllstein richtet den Blick konsequent in die Zukunft: Mit Stephan Brachat als neuem Headcoach und Benjamin Kunimünch als Co-Trainer präsentiert der Verein sein neues Trainerteam für die kommende Saison. Beide übernehmen zur neuen Spielzeit die sportliche Verantwortung der ersten Mannschaft.

Mit der Verpflichtung von Stephan Brachat setzt der FC Steinen-Höllstein auf Erfahrung, klare Spielphilosophie und nachhaltige Entwicklung. Brachat bringt umfassende Expertise im Amateur- und Nachwuchsfußball mit und steht für eine moderne Trainingsarbeit sowie die gezielte Förderung junger Talente. Unterstützt wird er künftig von Benjamin Kunimünch, der als Co-Trainer insbesondere in der individuellen Spielerentwicklung und Trainingsgestaltung Akzente setzen soll. Beide sind im Besitz der Trainer C-Lizenz, somit setzt sich in Steinen der Trend fort, zunehmend lizensierte Trainer vorweisen zu können.

Im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit steht vor allem die stärkere Einbindung und Integration von Jugendspielern in den Aktivbereich. Der Verein verfolgt damit konsequent seinen eingeschlagenen Weg, eigene Nachwuchskräfte frühzeitig an das Leistungsniveau der ersten Mannschaft heranzuführen und ihnen langfristige Perspektiven im Verein zu bieten. Das neue Trainerduo wird hierzu eng mit der Jugendabteilung zusammenarbeiten und Übergänge strukturiert gestalten.

„Wir freuen uns sehr, mit Stephan Brachat und Benjamin Kunimünch zwei engagierte und fachlich überzeugende Trainer für unseren Verein gewonnen zu haben. Beide stehen für eine klare sportliche Linie und teilen unsere Überzeugung, dass die Zukunft des FC Steinen-Höllstein in der Förderung eigener Jugendspieler liegt“, betont die Vereinsführung.

Mit dem neuen Trainerteam möchte der FC Steinen-Höllstein sportliche Stabilität, attraktive Spielweise und nachhaltige Kaderentwicklung verbinden. Ziel ist es, junge Spieler schrittweise in die erste Mannschaft zu integrieren und gleichzeitig eine konkurrenzfähige, geschlossene Einheit auf dem Platz zu formen.

FC Steinen-Höllstein

Vorstand / Sportliche Leitung