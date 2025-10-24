FC Steinen-Höllstein und Trainer Burak Asik beenden Zusammenarbeit

Die Kreisliga A West verzeichnet ihren nächsten Trainerwechsel. Wie der FC Steinen-Höllstein mitgeteilt hat, habe man sich mit Coach Burak Asik "einvernehmlich darauf verständigt", die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. "Nach intensiven Gesprächen zwischen Vereinsführung und Trainer kam man zu dem Entschluss, dass eine Veränderung auf der Trainerposition im Sinne der sportlichen Weiterentwicklung des Teams der richtige Schritt ist", heißt es seitens des Vereins. "Der FC Steinen-Höllstein bedankt sich ausdrücklich bei Burak Asik für sein großes Engagement, seine geleistete Arbeit und seinen Einsatz in den letzten eineinhalb Jahren. Der FC Steinen-Höllstein wünscht Burak Asik für seine sportliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg."

Asik (33) hatte nach seinem Engagement beim Bezirksligisten FC Schönau im Juli 2024 die erste Mannschaft des FC Steinen-Höllstein übernommen. Nach dem zwölften Rang in der vergangenen Saison liegt der Club derzeit auf dem zehnten Rang der West-Staffel. In acht Spielen verbuchte Steinen-Höllstein drei Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Nicht thematisiert wurde seitens des Vereins in der Pressemitteilung, wer die Mannschaft an diesem Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Binzen II betreut und wie die generelle Nachfolge auf dem Trainerposten angegangen wird.