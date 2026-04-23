FC Steinen-Höllstein setzt weiter auf die eigene Jugend

v.l. Fabian Tautz, Levin Zenker, 2.Vorstand Thomas Rau

FC Steinen-Höllstein integriert Neuzugänge aus der eigenen Jugend in den Aktivenbereich

Der FC Steinen-Höllstein setzt weiterhin konsequent auf die Förderung eigener Talente und integriert zur kommenden Saison mehrere Spieler aus der eigenen Jugend in den Aktivbereich.

Mit Levin Zenker und Fabian Tautz sowie Dominik Chlistalla schaffen gleich mehrere Nachwuchsspieler den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung. Die jungen Akteure haben in den vergangenen Jahren eine hervorragende Ausbildung im Verein genossen und sich durch Einsatzbereitschaft, Leistungswillen und kontinuierliche Entwicklung für höhere Aufgaben empfohlen.

Levin und Fabian konnten beide schon Erfahrung bei den Aktiven sammeln und werden, wenn die Entwicklung so weiter geht, in den kommenden Jahren eine tragende Rolle spielen!

„Die Integration unserer Jugendspieler in den aktiven Bereich ist ein zentraler Bestandteil unserer Vereinsphilosophie. Es freut uns besonders, dass wir talentierten Spielern aus den eigenen Reihen diese Chance geben können“, erklärt der 2. Vorstand Thomas Rau

Auch das Trainerteam blickt positiv auf die Neuzugänge: „Die Jungs bringen nicht nur Qualität, sondern auch eine hohe Identifikation mit dem Verein mit. Sie kennen unsere Spielidee und werden sich Schritt für Schritt im Aktivbereich etablieren.“

Die jungen Spieler selbst zeigen sich motiviert: „Wir sind dankbar für das Vertrauen und werden alles daransetzen, uns weiterzuentwickeln und unseren Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten“