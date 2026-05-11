 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

FC Steinen-Höllstein schlägt FC Wallbach in „Spiel mit offenem Visier“

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Trotz des klaren Resultats (4:0) sahen die Zuschauer eine intensive Partie zwischen dem FC Steinen-Höllstein und dem FC Wallbach. Hier attackiert Gästespieler Velibor Radic (rechts) Max Blum, den Kapitän der Heimelf. | Foto: Gerd Gründl
Trotz des klaren Resultats (4:0) sahen die Zuschauer eine intensive Partie zwischen dem FC Steinen-Höllstein und dem FC Wallbach. Hier attackiert Gästespieler Velibor Radic (rechts) Max Blum, den Kapitän der Heimelf. | Foto: Gerd Gründl

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In der Fußball-Kreisliga A West rettet der SV Karsau einen Punkt gegen die zweite Mannschaft des TuS Lörrach-Stetten. Der FSV Rheinfelden II unterliegt FV Lörrach-Brombach II trotz Führung mit 1:3.

In einem Punkt stimmten Oliver Schneider, der Trainer und Sportliche Leiter des FC Steinen-Höllstein, und Ismail Palit, seines Zeichens Spielertrainer des FC Wallbach, überein: Trotz des eindeutigen Ergebnisses (4:0) hätten die Zuschauer eine Partie auf Augenhöhe zu sehen bekommen. „Ein intensives Spiel mit offenem Visier“, lautete Schneiders Fazit. Palit ärgerte sich über die mangelhafte Chancenverwertung, er erwähnte einige aussichtsreiche Möglichkeiten. Auf der anderen Seite verzeichnete Steinen-Höllstein einen Lattentreffer und ging kurz vor der Pause durch Björn Gutjahr in Führung.

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