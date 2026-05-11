FC Steinen-Höllstein schlägt FC Wallbach in „Spiel mit offenem Visier“ von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Trotz des klaren Resultats (4:0) sahen die Zuschauer eine intensive Partie zwischen dem FC Steinen-Höllstein und dem FC Wallbach. Hier attackiert Gästespieler Velibor Radic (rechts) Max Blum, den Kapitän der Heimelf. | Foto: Gerd Gründl

In der Fußball-Kreisliga A West rettet der SV Karsau einen Punkt gegen die zweite Mannschaft des TuS Lörrach-Stetten. Der FSV Rheinfelden II unterliegt FV Lörrach-Brombach II trotz Führung mit 1:3.