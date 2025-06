FC Steinen-Höllstein hält die Klasse

Am letzten Spieltag der Saison verdrängte der FC Steinen-Höllstein im direkten Duell die Bezirksliga-Reserve des TuS Lörrach-Stetten vom zwölften Rang. "Es war ein Spiel mit Höhen und Tiefen", fand Burak Asik, der Trainer des FC Steinen-Höllstein, nach dem 3:2-Erfolg. Marco Disanto brachte die Gastgeber in Führung, aber kurz vor der Pause konnte Tarik Vidjen für Stetten egalisieren. In der zweiten Halbzeit brachte Paolo Disanto den FC mit einem fulminanten Distanzschuss erneut in Front. In der 67. Minute wurde Steinen-Höllstein durch eine Gelb-Rote Karte gegen Alexander Hermann dezimiert. Kurz darauf wurde Paolo Disanto im Strafraum gefoult, und Cihan Nazli nutzte den Elfmeter zum 3:1.

"Danach sind wir nach hinten gerückt", berichtete Asik, "und Stetten ist zu einigen Möglichkeiten gekommen." Die Gäste verkürzten auf 2:3, aber Steinen-Höllstein sicherte letztlich den zwölften Platz. Asiks Saisonfazit fiel gemischt aus: "Wir hatten uns definitiv mehr vorgestellt. Das Ziel, die Abwehr zu stabilisieren, haben wir erreicht – wir haben weniger Gegentreffer bekommen als im Vorjahr –, aber im Sturm hatten wir Probleme, weil Volkan Gültekin und Bünyamin Sahin längere Zeit ausgefallen sind."