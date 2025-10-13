FC Steinen-Höllstein gelingt gegen FC Hausen der Befreiungsschlag

Burak Asik, der Trainer des FC Steinen-Höllstein, hatte allen Grund zum Strahlen, nachdem sein Team den FC Hausen mit 4:0 nach Hause geschickt hatte: „Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Die individuellen Fehler haben wir abgeschafft. Wir haben kompakt gestanden und nichts zugelassen, Hausen ist nicht zum Zug gekommen.“ Den kämpferischen Qualitäten der Gäste begegnete Steinen-Höllstein mit passender mentaler Einstellung. Die Heimmannschaft profitierte von der Rückkehr des spielenden Co-Trainers Matthias Bader aus einer Verletzungspause. „Das war ein Befreiungsschlag“, gab Asik seiner Hoffnung Ausdruck. „So sollten wir weitermachen.“

Gästetrainer Michael Brunner nannte die Personalnot als einen entscheidenden Faktor: „Uns standen zehn Spieler aus der ersten Mannschaft zur Verfügung, dazu hatten wir zwei A-Jugendliche und zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft dabei, die aber bereits am Morgen schon kicken mussten.“ Dass zur zweiten Hälfte Torjäger Till Denner verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, war das i-Tüpfelchen. „Wir haben derzeit die Seuche“, meinte Brunner. „Wir haben ohnehin schon keinen großen Kader. Nun gilt es zu kämpfen und die Zeit zu überbrücken, bis die Verletzten zurück sind.“