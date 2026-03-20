FC Steinen-Höllstein feiert erstes Heimspiel der Rückrunde

Oliver Schneider ist derzeit Sportlicher Leiter und Trainer des FC Steinen-Höllstein in Personalunion. – Foto: Verein

Mit Verzögerung ist der FC Steinen-Höllstein in die Rückrunde der Kreisliga A, Staffel West, gestartet – durch den Rückzug des TuS Maulburg hatte die Mannschaft eine verlängerte Winterpause. Nach der Trennung von Burak Asik fungiert der Sportliche Leiter Oliver Schneider auch als Trainer. Im Spieltagtipp wirft er einen Blick auf die kommenden Aufgaben.

Herr Schneider, Sie sind ja derzeit Sportlicher Leiter und Trainer in Personalunion, das heißt, Sie haben nicht völlig unbeleckt eine fremde Mannschaft übernommen. Wo sehen Sie Ihre wichtigsten Aufgaben als Trainer?

Oliver Schneider: Wir haben in den letzten zwei Jahren gegen den Abstieg gespielt und mussten bis zum letzten Spieltag zittern, ob wir in der Kreisliga A bleiben. Das wollten wir in diesem Jahr vermeiden. Ich habe, seit ich die Mannschaft übernommen habe, aber speziell in der Vorbereitung, versucht, ein Konzept, eine Spielphilosophie zu entwickeln. Das kommt ganz gut an. Ich glaube, wir befinden uns auf einem guten Weg. Wir wollen die Mannschaft im spielerischen Bereich etwas mehr formen und vor allem so schnell wie möglich 32 bis 35 Punkte erwirtschaften. Dann könnten wir sagen: „Aus dem Gröbsten sind wir heraus“, und wir könnten den Rest der Saison genießen. Weiterlesen: Oliver Schneider, FC Steinen-Höllstein: "Wir sind mit der Mannschaft auf einem guten Weg" (BZ-plus)