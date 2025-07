FC Starkenburgia: Zurück in den Arbeitsmodus

Heppenheim. Die Aufstiegsfeiern sind vorbei, das Festwochenende zum 125-jährigen Vereinsbestehen ebenso – seit ein paar Tagen hat der Alltag die Fußballer des FC Starkenburgia Heppenheim wieder. Und das bedeutet schweißtreibende Vorbereitung auf die Anfang August beginnende Runde 2025/26, in der zwei Mannschaften in einer neuen Liga antreten und auch wieder eine A-Jugend am Start ist.

Anspruch und Wirklichkeit: Die Starkenburgia wollte nach drei Jahren raus aus der A-Liga und wieder ihren Stammplatz in der Kreisoberliga einnehmen, den sie von 1999 bis 2022 ununterbrochen innehatte. Das klappte nahezu reibungslos. Nach dem zehnten Spieltag stets unter den Top drei, übernahmen die Heppenheimer am 21. Spieltag vom TSV Aschbach Platz eins – und gaben ihn nicht mehr her.

Was war gut? Die Defensive war die große Stärke, „und das muss sie auch bleiben“, sagt Trainer Christian Schmitt. In der A-Liga hätten drei, vier Mannschaften seine Elf dauerhaft in Bedrängnis bringen können: „In der Kreisoberliga werden wir anderen Druck draufbekommen.“ Großer Pluspunkt aus Sicht des Trainers: Die Mannschaft besteht zum Großteil aus Spielern, die bei der Starkenburgia ausgebildet wurden, auch mal weg waren oder pausierten und wieder zurückkamen. Schmitt: „Das ist aus dem Verein heraus gewachsen; Geld spielt gar keine Rolle.“ Das gemeinsame Training von erster und zweiter Mannschaft bezeichnet Schmitt als „Faustpfand“ des sportlichen Erfolges.

Was geht besser? „Spielten wir noch mal A-Klasse, würde ich sagen, da geht nix besser“, blickt Schmitt auf eine nahezu perfekte Runde zurück, weiß aber auch, dass sich die Mannschaft nach dem Aufstieg im Gesamten verbessern müsse: „Wir werden jede Woche gefordert werden.“ Die Torausbeute sei in der vergangenen Runde „ordentlich“ gewesen. Eine Klasse höher wünscht sich Schmitt mehr Effektivität und dass ein paar Spieler mehr Torgefahr entwickeln.

Wer kommt? Die Starkenburgia hat sich gezielt und auch in der Breite verstärkt, begrüßt fast ausschließlich Rückkehrer, so Emirhan Efe, Ramez Hussaini, Luca Knaup, Keeper Jonas Fickel, Lukas Grieser, Ex-A-Jugend-Kapitän Steven Pecerin und Lukas Schuchman. Knaup erklärte sich zudem bereit, die B-Jugend zu trainieren, ist aber bis Oktober im Ausland. Neben Fickel ist mit Florian Held ein weiterer Torwart bei der Starkenburgia gelandet; der 34 Jahre alte Flugbegleiter wird aber beruflich bedingt eher selten da sein. Der erfahrene Florian Stiepel (32, FC Fürth) soll ein Fixpunkt im zentralen Mittelfeld werden.

Wer geht? Fünf Akteure aus dem 38-Mann-Kader von erster und zweiter Mannschaft. Andreas Mazzeo zieht es zum Ligarivalen SV Lörzenbach, wo er als spielender Co-Trainer erste Schritte Richtung Übungsleiter macht. Einige Anfragen benachbarter Vereine gab es an Akteure, die gerade aus der A-Jugend gekommen waren. Ein Gruppenligist wollte gleich ein Trio verpflichten. „Die haben sich nicht den Kopf verdrehen lassen“, freut sich Schmitt.

Was geht? „Wir sind in einer neuen Klasse, die Anforderungen sind definitiv andere. Die Dynamik wird höher“, weiß Schmitt. Dem Gymnasiallehrer ist aber nicht bange, was Fitness und fußballerische Qualität angeht. Erfahrung sei ein Aspekt, die eine Rolle spielen werde. Die fehlt den Heppenheimern im Gegensatz zu Clubs wie Tvgg Lorsch, VfL Birkenau oder SG Unter-Abtsteinach: „Da werden wir sicher Lehrgeld bezahlen und an Grenzen kommen. Aber darum geht es ja.“ In Summe sieht der A-Lizenz-Inhaber aber genügend Qualität, um nicht gegen den Abstieg spielen zu müssen: „Wir wollen immer ein adäquater Gegner sein, der in jedem Spiel in der Lage ist zu punkten. Die Jungs haben Ehrgeiz und Potenzial, sich weiterzuentwickeln.“

Zweite Mannschaft: Die Starkenburgia ist eine von 13 Reservemannschaften in der C-Liga. „Da ist es extrem schwer, eine Prognose abzugeben“, findet Trainer Markus Röcker: „Auch wir sind natürlich, wie die anderen auch, abhängig von unserer Ersten.“ Rücker sieht den Aufsteiger auch aufgrund der Zugänge so gut aufgestellt, dass Abstiegskampf kein Thema sein dürfte. Schließlich hätten viele Spieler Ambitionen, in der Kreisoberliga spielen zu wollen. Perspektivisch ist die B-Liga ein Thema, so Röcker, „es wäre aber vermessen zu sagen, wir wollen direkt wieder aufsteigen“.

Dritte Mannschaft: Die Starkenburgia-Dritte, Vorletzter der D-Liga I, möchte Hobbykickern eine Spielmöglichkeit bieten und Integrationsarbeit betreiben, so der Zweite Vorsitzende Werner Schmitt. Nominell gehören 26 Kicker aus vielen Nationen zum Kader. Priorität sei, kein Spiel absagen zu müssen, so Schmitt, und ein wenig besser abschneiden als 24/25.

Zugänge: Emirhan Efe, Ramez Hussaini, Elvedin Huseinovic, Luca Knaup (alle SF Heppenheim), Maurice Schwarz (KSG Mitlechtern), Jonas Fickel (VfR Fehlheim II), Florian Held (vereinslos), Lukas Grieser (A-Jugend VfR Mannheim), Steven Pecerin (SV Unter-Flockenbach II), Lukas Schuchmann (A-Jugend SV Lützelsachen), Florian Stiepel (FC Fürth), Titus Fuhr (SV Kirschhausen).

Abgänge: Andreas Mazzeo (SV Lörzenbach), Tim Prosser (VfR Fehlheim II), Liam Vaughan (FC 07 Bensheim), Abel Abdelkader, Miralem Bajrami, Laura Jerlija (pausieren).

Trainer: Christian Schmitt (dritte Saison), Ziel: einstelliger Tabellenplatz, Favoriten: SG Unter-Abtsteinach, Olympia Lorsch, Tvgg Lorsch, VfL Birkenau.

Zweite Mannschaft (C-Liga)

Trainer: Markus Röcker (zweite Saison), Ziel: sorgenfreie Runde mit einer Platzierung im ersten Drittel, Favoriten: keine Angabe.

Dritte Mannschaft (D-Liga)

Trainer: Christopher Laber (für Jürgen Krusche), Ziel: besser abschneiden als vergangene Saison, Favoriten: SV Kirschhausen II, SG Unter-Abtsteinach II.