FC Starkenburgia vor finalem Schritt

Bergstraße. Nach dem 3:0 des TSV Hambach am Mittwoch beim Tabellenzweiten FSG Bensheim steht der FC Starkenburgia Heppenheim kurz vor der Meisterschaft in der A-Liga Bergstraße. Gewinnt die Elf von Trainer Christian Schmitt am Samstag bei der FSG Riedrode II, kann sie bei elf Punkten Vorsprung vom ersten Platz nicht mehr verdrängt werden. Aber auch mit einem Remis wären die Starkenburgianer so gut wie durch. Und eine Niederlage, an die kein Heppenheimer so recht denken mag, könnte der Traditionsclub am 11. Mai ausbügeln. Dann kommt der Tabellenzweite FSG Bensheim an den Galgen.