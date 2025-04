FC Starkenburgia Heppenheim: Ein großer Schritt Richtung Titel

Die frühe Entscheidung: Luca Schemel (verdeckt) trifft zum 1:0 für den FC Starkenburgia Heppenheim im Spitzenspiel der A-Liga gegen den TSV Aschbach (David Minuth und Torhüter Jan Pfeifer). – Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Das Titelrennen in der A-Liga Bergstraße könnte am 24. Spieltag eine entscheidende Wendung genommen haben. Die FSG Bensheim, zweitbeste Rückrundenmannschaft und erster Verfolger von Spitzenreiter Starkenburgia Heppenheim, ließ sich von der TSV Auerbach II abkanzeln. Die Starkenburgia selbst gewann das Topspiel gegen den Dritten TSV Aschbach, hat nun satte acht Punkte Vorsprung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Einmal mehr war Luca Schemel der entscheidende Mann. Sein 18. Saisontor sicherte den Heppenheimern Saisonsieg Nummer 17. Von einer Entscheidung im Titelkampf wollte Pressesprecher Dominik Heckmann noch nicht sprechen, „aber es war ein Riesenschritt dahin“. Die Partie war umkämpft und am Ende etwas ruppig. Es habe eine Rudelbildung gegeben, schilderte Heckmann, nachdem ein Heppenheimer am Boden liegend getreten worden sein soll – das Ganze hinter dem Rücken des Schiedsrichters. In Summe sei der Starkenburgia-Sieg verdient. Aschbach bemühte sich zwar nach der Pause um den Ausgleich, bis auf Dylan Bräses Chance aber mit wenig Torgefahr. Tor: 1:0 Schemel (28.). – Schiedsrichter: Frech (Mechtersheim). – Zuschauer: 150. – Bes. Vorkommnis: Zeitstrafe für Langer (Starkenburgia, 73.) wegen Foulspiel. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Torwart Pfeifer.

Der zweite Sieg in Folge war hart erkämpft und eventuell auch teuer, denn beim TSV schieden Tampe, Rettig und Gehrig verletzt aus. „Lampertheim hat schon gezeigt, warum sie im neuen Jahr gute Ergebnisse erzielt haben“, sagte Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff: „Das war ein harter Brocken.“ Die Pausenführung des TSV sei schmeichelhaft gewesen. Wolff: „Wir haben nicht schön gespielt, aber am Ende die Punkte, und das ist total wichtig.“ Tore: 1:0 Kittel (7.). 2:0 Flo Schäfer (15.), 2:1 Kutschera (48.), 3:1 Flo Schäfer (90.+2). – Schiedsrichter: Langhammer (Königstädten). – Zuschauer: 80. – Bes. Vorkommnisse: Zeitstrafen für Kutschera (75.), Haas (42.) wegen Foulspiels, Klotz (75., alle TVL) wegen Meckern. – Beste Spieler: Franken/Haas.

Fürths Sportlicher Leiter Rasim Kasalar sprach zwar von einem verdienten Sieg, fand aber die Begegnung von der ersten Minute an nicht schön: „Das war ein hässliches Gekicke mit vielen Fehlpässen und selten mal einer Chance, die zu Ende gespielt wurde. Sowohl die Rimbacher als auch wir haben ihre spielerischen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft.“ In der 64. Minute erkannte Schiedsrichter Agdere ein Tor des Rimbachers Philipp Klische nicht an. Tore: 1:0 Kohl (25., Eigentor), 1:1 Köferstein (36.), 2:1 Öczan (41.). – Schiedsrichter: Agdere (Richen). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Köferstein/Plücker.

Bürstadts Trainer David Vorreiter kam nicht umhin, den Tröseler Sieg als verdient zu betrachten. „Wir haben es dem Gegner zu einfach gemacht“, haderte er und vermisste bei seiner Elf die Zielstrebigkeit. Trösel habe „viel zu oft von unseren Fehlern profitiert.“ Ein schöner Spielzug über Torhüter Krezdorn, Celikkan und Mohammad führte durch Zimmermann wenigstens zum 1:1 kurz vor der Pause. Tore: 0:1, 1:3 Jarosch (37., 67.), 1:1 Zimmermann (44.), 1:2, 1:4 Tomczyk (47., 90.). - Schiedsrichter: Hamedani (Astoria Walldorf). - Zuschauer: 90 – Beste Spieler: Krezdorn/Tomczyk.

Es war ein überzeugender Auftritt der abstiegsbedrohten Auerbacher, die aggressiver in den Zweikämpfen waren. Fast alle Tore gingen individuellen Fehlern der Gäste voraus. Allerdings auch, weil Auerbach stets Druck ausübte und den Spielaufbau des Gegners frühzeitig unterband. Tore: 1:0 Eidmann (15.), 2:0 Hami (60.), 3:0 Weiss (86., Foulelfmeter), 4:0 Hami (90.+3). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Schmitt/keine.

Der Sieg der Gastgeber hätte deutlicher ausfallen müssen. Hofheim war nur mit zwei Ersatzspielern angereist und spielte die Schlussviertelstunde verletzungsbedingt in Unterzahl. „Da haben wir das Spiel einfach nur noch runtergespielt, ohne die personell dezimierten Gäste unter Druck zu setzen“, berichtete VfR-Trainer Nabil Hamzi, der aber grundsätzlich einverstanden mit der Vorstellung seines Teams war. Tore: 1:0 Tivriz (33.), 2:0 Rettig (58.).