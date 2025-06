FC Starkenburgia: Aufstieg der Reserve krönt Jubiläumsjahr

Heppenheim. Fast zehn Jahre lang ist der FC Starkenburgia Heppenheim II in der D-Liga Bergstraße mehr oder weniger herumgedümpelt. Seit Sommer 2024 ist dies anders. Unter den Trainern Markus Röcker und Tanino Cammillieri gab es einen Aufschwung, der nun mit dem Aufstieg in die C-Liga gekrönt wurde. Damit beendet der FC Starkenburgia eine der sportlich besten Halbserien überhaupt in seiner Geschichte, passend zum 125-jährigen Vereinsjubiläum. Warum die Reserve auf einmal so erfolgreich ist, was die erste Mannschaft damit zu tun hat und wo die Reise hingehen soll, lest Ihr im Plus-Text auf Echo online.