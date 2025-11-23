FC Stätzling – 1.FC Sonthofen (abgesagt) Außer Spesen nichts gewesen

Eigentlich hätte am Samstag um 14.00 Uhr der 1.FC Sonthofen auswärts beim FC Stätzling antreten sollen. Als die Kreisstädter jedoch dort ankamen, wurde das Landesliga-Duell nach der Platzbesichtigung von Schiedsrichter Sebastian Busch von dem Referee für unbespielbar erklärt, was die Absage zur Folge hatte. Der Hauptplatz war nach den frostigen Temperaturen tief gefroren und wäre bei Anpfiff für die Akteure gesundheitsgefährdend gewesen. Der 1.FC Sonthofen musste unverrichteter Dinge wieder die Heimreise antreten.

Sonthofens Sportleiter Andreas Fink zeigte kein Verständnis dafür, dass es bei den derzeitigen hohen Minustemperaturen von Seiten der Hausherren versäumt wurde, bereits am Samstag-Morgen das Spielfeld zu besichtigen ob überhaupt gespielt werden kann und den FCS rechtzeitig vor Reiseantritt zu informieren.