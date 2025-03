FC Stäfa 2: Wenn du sie vorne nicht machst...

So., 23.03.2025, 10:15 Uhr

Dieses Vorhaben gelang in der Anfangsphase recht gut. Der Ball konnte vom eigenen Tor ferngehalten werden, während nach vorne einige Eckbälle und Halbchancen herausgespielt wurden. Der FC Wald kam seinerseits durch körperbetontes Offensivspiel zu einigen Annäherungen an das Tor. Die erste richtig gute Chance entstand nach einem missglückten Klärungsversuch eines Wald-Spielers. Bächtiger zog alleine auf das Tor zu und konnte nur noch durch ein Foulspiel im Strafraum gestoppt werden. Elfmeter für Stäfa – links daneben.

Umso bitterer: Im direkten Gegenzug kam ein Walder Flügelspieler im Strafraum zu Fall. Elfmeter für Wald – sicher verwandelt. Keine fünf Minuten später trat erneut ein Stäfner zum Strafstoß an, nachdem ein Verteidiger den Ball unglücklich an den ausgestreckten Arm bekommen hatte. Elfmeter für Stäfa – an die Latte. Wenn man gegen den Tabellenführer zwei Strafstöße vergibt, macht das die Aufgabe nicht gerade einfacher.

Übrigens: Nach Ansicht der Veo-Videobilder waren alle drei Elfmeter korrekt gepfiffen.