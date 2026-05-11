FC Stäfa 2: Vollerfolg in Volketswil

Am Samstagabend war unsere 2. Mannschaft in Volketswil gefordert. Nach der desolaten Leistung im letzten Ligaspiel vergangene Woche in Hinwil, musste eine Reaktion kommen. Das Spiel fing gut an. Beide Mannschaften getrauten sich mit Zug nach vorne zu spielen. Der FC Stäfa startete konzentriert ins Spiel, hatte jedoch bereits nach rund zehn Minuten Glück, dass der gegnerische Stürmer bei einer sehr aussichtsreichen Möglichkeit nur den Pfosten traf. In der 16. Minute konnte sich aber dann Joel Zollinger nach der Hereingabe von Mirza Jujic im entscheidenden Duell durchsetzten und zum 0:1 einschieben. Leider hielt diese Führung nicht besonders lange. Rund eine Viertelstunde später in der 33. Spielminute gelang dem FC Volketswil der Ausgleichstreffer. Mit ein wenig Pech fälschte der eigene Mann den Ball noch entscheidend ab, sodass er für Bernet im Tor unhaltbar war. Doch der FC Stäfa liess sich heute nicht beeindrucken von einem Gegentor und zeigte in der 44. Minute die direkte Reaktion, wiederum in Form von Joel Zollinger. Nach einem mustergültigen Pass von Robin Hilfiker hämmerte Joel Zollinger den Ball links oben in den Winkel. Was für ein Tag für Joel Zollinger, der heute übrigens zum ersten Mal in dieser Saison eine offensive Position einnahm und das Maximum daraus zu machen wusste. Mit dem 1:2 ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte unser FC Stäfa 2 das Spielgeschehen mehrheitlich, bis es zu einem aussergewöhnlichen Zwischenfall kam. Unser Torwart Silvio Bernet bekam das Knie eines Gegenspielers unglücklich ins Gesicht und musste daraufhin benommen vom Platz. Von nun an war klar, es muss ein Feldspieler ins Tor. Mutig und entschlossen stellte sich Patrice Huber ins Tor. Im Verlauf der zweiten Halbzeit stellte er seine ausserordentlichen Fähigkeiten im Tor mehrmals unter Beweis. Er hielt dem FC Stäfa den Kasten dicht und parierte beeindruckend. In der 69. Minute gelang dem FC Stäfa dann der siegsichernde Treffer. Joel Birchmeier flankte nach einem klugen Laufweg gefährlich in den Strafraum, wo Joel Zollinger bereits lauerte. Doch am Ende brauchte dieser nichts gross zu machen und auch der Abwehrspieler des FC Volketswil konnte den Ball nicht vor dem eigenen Tor klären. So konnte sich Joel Birchmeier als Torschütze feiern lassen.