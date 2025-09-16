FC Stäfa 2: Verdienter erster Saisonsieg

Der FC Maur seinerseits stand nach drei Spielen mit einem Punkt da, welchen sie sich vor zwei Wochen auswärts in Herrliberg erkämpft haben.

Am Sonntag, 14. September, war unsere 2. Mannschaft zu Gast beim Aufsteiger FC Maur. Die Mission war klar - es sollten endlich die ersten Punkte her in dieser Saison.

Via Rasonyi fand der Ball Fischer, der den Ball aus knapp 18 Meter direkt nahm und wunderbar ins rechte obere Eck schlenzte. Dem Torhüter blieb nur das Nachsehen (11‘).

Das Spiel auf der Sportanlage Looren wurde bei wunderbaren Wetter angepfiffen & es folgten ausgeglichene Startminuten. Das Heimteam war mehr im Ballbesitz, das „Zwei“ hatte seinerseits die erste Halbchance, als Lederer nach einer schönen Ablage von Rasonyi den Ball über das Tor schoss (8‘). Nur wenige Zeigerumdrehungen später klappte es dann besser. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld durch Jujic wurde gradlinig nach vorne gespielt.

Im Anschluss dauerte es weitere zehn Minuten bis zur nächsten nennenswerten Aktion. Nach einem Corner vom Heimteam schalteten die Stäfner schnell um. Nach einer Seitenverlagerung tankte sich der aktive Jujic auf der linken Seite durch & brachte den Ball in der Rückraum. Dort konnte der Abschluss von Fischer im buchstäblich allerletzten Moment noch vom Verteidiger geblockt werden, sodass es mit der verdienten 0:1 Führung in die Pause ging.

Direkt nach der Pause folgten die fünf schwächsten Minuten der Stäfner. Es schien, als sei man mit den Gedanken noch in der Kabine gewesen, als sich viele einfache Fehler im Spiel einschlichen. Nach den Startschwierigkeiten folgte dann wieder das gewohnte Bild: Die Gastgeber hatten viel Ballbesitz, ohne aber gefährlich zu werden.

Die grösste Chance für das Heimteam wurde in der 58. Spielminute kreiiert, nachdem ein Ball in der Stäfa Abwehr falsch eingeschätzt wurde. Aus spitzem Winkel wurde der Ball aber nicht am herauseilenden Bernet vorbeigebracht & so blieb es nach wie vor bei der knappen Gästeführung.

Wieder nur wenige Zeigerumdrehungen später waren dann wieder die Gäste an der Reihe und die Führung konnte auf 2:0 erhöht werden. Nach einem idealen Chipball aus dem Halbfeld von Eberle war es erneut Fischer, der nach einem guten ersten Kontakt den Ball souverän unten links verwandeln konnte (63‘).

In der Folge verpasste Michael Rasonyi nach einem hohen Ballgewinn und einem perfekten Querpass seines Bruders die Vorentscheidung, als er aus guter Abschlussposition leider nicht reüssieren konnte (67‘).

Besser machte er es nach einem Keller-Freistoss, der von einem Gegenspieler noch unfreiwillig und dennoch ideal weitergeleitet wurde. Alleine vor dem Torhüter behielt er die Ruhe und sorgte für die definitive Vorentscheidung (72‘).

Die letzten 20 Minuten wurden dann relativ souverän heruntergespielt & es waren nur noch vereinzelte Halbchancen auf beiden Seiten zu verzeichnen. So blieb es beim 0:3 und die ersten drei Punkte in dieser Saison waren Tatsache - endlich!

Über den gesamten Spielverlauf ist dieser Sieg auch in dieser Höhe verdient, insbesondere wenn auf die kreiierten Chancen geschaut wird. Durch eine stabile Defensive wurde während dem ganzen Spiel fast nichts zugelassen & durch die Offensive wurden endlich auch die Tore erzielt. Alles in Allem ein gelungener Sonntag.

Weiter geht es am Donnerstag, 25. September 2025, um 20:15 Uhr zu Hause gegen den FC Hinwil. Wir freuen uns über jede Unterstützung, wenn wir versuchen, diesen Sieg zu bestätigen.

(pf)