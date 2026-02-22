FC Stäfa 2: Trainingslager in Torremolinos

Alle Jahre wieder steht in der Wintervorbereitung das grosse Highlight an. Dieses Jahr zog es die 2. Mannschaft - bereits im Februar - wieder einmal nach Spanien.
Voller Vorfreude machten wir uns auf den Weg nach Málaga, genauer gesagt ins sonnige Torremolinos. Die Anreise verlief reibungslos. Nach der Ankunft im strandnahen Hotel mit grosszügigen Zimmern und Balkon traf sich die Mannschaft am Strand. Angekündigt war ein lockeres Footing mit Mäse, doch sein Tempo hatte wenig mit gemütlichem Einlaufen zu tun und erinnerte eher an alte Zeiten, als die 2. Mannschaft in der Vorbereitung jeweils die Ehre hatte, mit Mäse joggen zu gehen. Am ersten Tag blieb der Trainingsplatz also noch unberührt. Stattdessen startete das erste «Teambuilding» direkt in den Hotelzimmern, wo wir mit dem ein oder anderen Bierchen die Basis für eine erfolgreiche Woche legten.
In den folgenden Tagen wurde es sportlich intensiver. Ein bis zwei Einheiten pro Tag hielten uns spielerisch und konditionell auf Trab, besonders der Dienstag forderte mit zwei Trainings alles von uns. Am Mittwoch folgte auf eine Trainingseinheit eine Runde Padel, bei der sich zeigte, dass Einsatzbereitschaft nicht immer mit technischer Finesse einhergeht.
Am Donnerstag stand das Testspiel gegen eine lokale Mannschaft an. In der ersten Halbzeit waren wir mit ihrem hohen Pressing sichtlich gefordert. Nach der Pause traten wir deutlich mutiger auf, erspielten uns zahlreiche Chancen und drängten auf den Ausgleich. Mehr als ein Anschlusstreffer wollte uns jedoch nicht gelingen, sodass wir uns knapp 2:1 geschlagen geben mussten.
Neben dem Platz wurde der Teamgeist bei gemeinsamen Abenden weiter gepflegt. Mal verbrachten wir die Zeit am Strand, mal zog es uns nach Málaga. Dabei spielten wir ausgelassen «Sau» oder «Lügen» und genossen das ein oder andere kalte Getränk. So entstanden viele kleine Momente, die uns abseits des Trainings noch enger zusammenwachsen liessen.
Ein weiteres Highlight war das obligatorische Singen der neu dazugestossen Spieler. Mit meiner Interpretation von „Eskimo“ von Mani Matter sicherte ich mir ehrenvoll die Aufgabe, diesen Bericht zu verfassen – über musikalische Details schweigen wir an dieser Stelle aber lieber.
Am Freitag stand noch ein letztes Abschlusstraining auf dem Programm. Danach ging die Mannschaft gemeinsam nach Málaga, um dort zusammen zu essen und anschliessend den Abend und die Woche ausklingen zu lassen.
Dieses Trainingslager hat uns einerseits sportlich gefordert und gleichzeitig als Mannschaft spürbar zusammengeschweisst.
An dieser Stelle möchten wir uns beim Verein und allen weiteren Personen bedanken, die dieses Trainingslager möglich gemacht haben.
Nun geht es in die finale Phase der Vorbereitung, bevor die Rückrunde in einem guten Monat mit der heissen Affiche gegen Mönchaltorf lanciert wird.
(vl)