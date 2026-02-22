FC Stäfa 2: Trainingslager in Torremolinos von Nikko Keller · Heute, 13:06 Uhr · 0 Leser

Alle Jahre wieder steht in der Wintervorbereitung das grosse Highlight an. Dieses Jahr zog es die 2. Mannschaft - bereits im Februar - wieder einmal nach Spanien. Voller Vorfreude machten wir uns auf den Weg nach Málaga, genauer gesagt ins sonnige Torremolinos. Die Anreise verlief reibungslos. Nach der Ankunft im strandnahen Hotel mit grosszügigen Zimmern und Balkon traf sich die Mannschaft am Strand. Angekündigt war ein lockeres Footing mit Mäse, doch sein Tempo hatte wenig mit gemütlichem Einlaufen zu tun und erinnerte eher an alte Zeiten, als die 2. Mannschaft in der Vorbereitung jeweils die Ehre hatte, mit Mäse joggen zu gehen. Am ersten Tag blieb der Trainingsplatz also noch unberührt. Stattdessen startete das erste «Teambuilding» direkt in den Hotelzimmern, wo wir mit dem ein oder anderen Bierchen die Basis für eine erfolgreiche Woche legten.

In den folgenden Tagen wurde es sportlich intensiver. Ein bis zwei Einheiten pro Tag hielten uns spielerisch und konditionell auf Trab, besonders der Dienstag forderte mit zwei Trainings alles von uns. Am Mittwoch folgte auf eine Trainingseinheit eine Runde Padel, bei der sich zeigte, dass Einsatzbereitschaft nicht immer mit technischer Finesse einhergeht. Am Donnerstag stand das Testspiel gegen eine lokale Mannschaft an. In der ersten Halbzeit waren wir mit ihrem hohen Pressing sichtlich gefordert. Nach der Pause traten wir deutlich mutiger auf, erspielten uns zahlreiche Chancen und drängten auf den Ausgleich. Mehr als ein Anschlusstreffer wollte uns jedoch nicht gelingen, sodass wir uns knapp 2:1 geschlagen geben mussten.