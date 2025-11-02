FC Stäfa 2: Starke Frohberger unterliegen Pfäffikon ZH knapp

Am Sonntagmittag, dem 2. November 2025, zeigte unsere zweite Mannschaft einen starken Auftritt gegen einen Aufstiegsmitfavoriten, den FC Pfäffikon ZH. Wie so oft in dieser Spielzeit reicht eine grundsätzlich gute Leistung nicht zu einem Punktgewinn. In der Vergangenheit war es oftmals so, dass die Frohberger eine starke und eine suboptimale Halbzeit ablieferten. Doch an diesem nassen und grauen Novembersonntag waren eigentlich beide Halbzeiten ansehnlich, wobei das am Ende keine Punkte aufs Konto bringt.

Die Heimischen überzeugten vor allem als ein kompaktes und stimmig organisiertes Ensemble. Die Pfäffiker Gäste bissen sich oftmals mit ihren Versuchen die Zähne aus und die Fohberger mussten ihnen nur wenige Aktionen zugestehen. Die Führung war dann jedoch geschickt herausgespielt. Es gilt jedoch zu erwähnen, dass die Rot-Gekleideten damit die einzige Situation, bei welcher die Gastgeber in der ersten Halbzeit nicht sattelfest wirkten, gleich zu einem Torerfolg ummünzen konnten. Noch vor der Pause hätte der Ausgleich fallen können, doch nach einer Fischer-Ablage und einem Lechner-Volley, wehrte der Torhüter stark zur Ecke. Diese und eine gleich darauffolgende führten ebenfalls beinahe zu einem 1:1-Pausenstand.