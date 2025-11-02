FC Stäfa 2: Starke Frohberger unterliegen Pfäffikon ZH knapp

Am Sonntagmittag, dem 2. November 2025, zeigte unsere zweite Mannschaft einen starken Auftritt gegen einen Aufstiegsmitfavoriten, den FC Pfäffikon ZH. Wie so oft in dieser Spielzeit reicht eine grundsätzlich gute Leistung nicht zu einem Punktgewinn. In der Vergangenheit war es oftmals so, dass die Frohberger eine starke und eine suboptimale Halbzeit ablieferten. Doch an diesem nassen und grauen Novembersonntag waren eigentlich beide Halbzeiten ansehnlich, wobei das am Ende keine Punkte aufs Konto bringt.
Die Heimischen überzeugten vor allem als ein kompaktes und stimmig organisiertes Ensemble. Die Pfäffiker Gäste bissen sich oftmals mit ihren Versuchen die Zähne aus und die Fohberger mussten ihnen nur wenige Aktionen zugestehen. Die Führung war dann jedoch geschickt herausgespielt. Es gilt jedoch zu erwähnen, dass die Rot-Gekleideten damit die einzige Situation, bei welcher die Gastgeber in der ersten Halbzeit nicht sattelfest wirkten, gleich zu einem Torerfolg ummünzen konnten. Noch vor der Pause hätte der Ausgleich fallen können, doch nach einer Fischer-Ablage und einem Lechner-Volley, wehrte der Torhüter stark zur Ecke. Diese und eine gleich darauffolgende führten ebenfalls beinahe zu einem 1:1-Pausenstand.
Nach dem Seitenwechsel verpassten zunächst die Gäste die Erhöhung, dann hätte das FCS2 wieder ausgleichen können. Auf eine lange Flanke von Tappolet fasste sich dann Sommer ein Herz, zog zur Mitte und schloss ab. Sein Versuch wurde unhaltbar abgefälscht und der Ausgleich war Tatsache. Kurz darauf spielten sich die Seebuben geschickt durch. Burgmeijer, Fischer, Lechner und der aufgerückte Eberle waren an der Aktion beteiligt. Das Tiki-Taka-Passpiel sah dann Burgmeijer gut positioniert im Strafraum, doch sein Abschluss war etwas überhastet und wohl darum verzogen. Eine goldige Gelegenheit. Die Pfäffiker hatten auch ihre Aktionen, wobei sie selten zwingend wurden und wenn doch, dann war da noch Bernet, welcher mehrere Male start wehrte. Auch bei der erneuten Gäste-Führung parierte er zuerst, doch der Nachschuss sitzte. Der Treffer erfolgte auf einen Standard. Symptomatisch.
Die Stäfner blieben im Spiel, gaben sich nicht auf. Doch am Ende war das 1:2-Schlussresultat die bittere Realität. Kein gestohlener Sieg der Pfäffiker, aber wieder einmal hätte unsere 2. Mannschaft etwas Zählbares verdient gehabt.
Nun steht das letzte Spiel der Hinrunde an. Nächsten Sonntag trifft unser "Zwei" auf die 2. Ausgabe des FC Usters. Ein versöhnlicher Herbstrundenabschluss ist nicht nur erwünscht und nötig, sondern das erklärte Ziel der kurzen Reise zum Sportzentrum Buchholz. Allez FCS2!
