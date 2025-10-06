FC Stäfa 2: Starke erste Halbzeit, keine Punkte Verlinkte Inhalte präsentiert von FC Stäfa II

Sonntag 12:30 Uhr, die Seebuben empfangen den FC Volketswil, welcher diesen Sommer aus der Gruppe 3 in die Gruppe 6 wechselte. Die Gäste kamen mit Wut im Bauch auf den Frohberg, die jüngste Niederlage gegen den Aufsteiger aus Maur noch frisch im Gedächtnis. Der FCS2-Matchplan war klar: Läuferisch engagiert und mit Kampf den Mannen aus Volketswil ein Bein stellen. Die Seebuben begannen auch so. Die ersten Aktionen des Spiels und das Spieldiktat wurde vom Heimteam bestimmt.

Wie schon häufiger diese Saison fällt dann der Dämpfer. Volketswil nutzt eine kleine Unaufmerksamkeit aus und taucht im Eins-gegen-Eins vor Bernet auf. Dieser kann jedoch auch nicht mehr verhindern, dass erneut eine gute Startphase mit einem Gegentor endet (14. Minute). Die Jungs vom Frohberg schraken jedoch nicht zurück, sondern machten unermüdlich weiter. Auch nach der Führung für die Gäste war Stäfa das spielbestimmende Team. Tempo, Kurzpassspiel und Wille sorgten für einige ungenutzten Chancen. Aus einer solchen wurde Stäfa einen Eckball zugesprochen. Dieser wird von Burgmeijer scharf in Richtung Tor geschlagen. Dort entsteht Unruhe, bei welcher nur einer den Überblick behielt. Tappolet steht und reagiert am besten und erzielt den verdienten Ausgleich (28. Minute).