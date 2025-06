FC Stäfa 2: Sieg in Zollikon - Klassenerhalt geschafft

Am Sonntag, dem 15. Juni, stand für unsere zweite Mannschaft das Auswärtsspiel in Zollikon an. Auf die Niederlage zu Hause gegen Herrliberg sollte nicht nur eine Reaktion folgen sondern auch gleich der Ligaerhalt gesichert werden. Dies war jedoch noch vom Ausgang der Partie zwischen dem FC Meilen und dem FC Rüti abhängig – zum Resultat dieser Partie später mehr.

Im zweiten Durchgang ein sehr ähnliches Bild. Das Heimteam hat mehrheitlich den Ball und das "Zwei" verteidigte solidarisch. Wenn es dann vor dem Gästetor tatsächlich mal gefährlich wurde war Bernet zur Stelle und konnte sich auszeichnen (51‘). So blieb es bis zur 88. Minute bei der knappen Gästeführung. In eben dieser Minute tankte sich Barroso mit einem Energieanfall auf der linken Seite durch und fand mit einem Rückpass Birchmeier, der zum vielumjubelten 0:2 traf.

Nur wenige Minuten später pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und der eminent wichtige Auswärtssieg war Tatsache. Eine kämpferisch überzeugende Leistung wurde mit drei Punkten belohnt. Dass diese den ersehnten Ligaerhalt sicherstellen, zeigte sich knapp zwei Stunden später als der Auswärtssieg von Rüti in Meilen bestätigt war.

An dieser Stelle vielen Dank an alle die uns in dieser nicht immer einfachen Saison unterstützt haben. Zum Saisonabschluss empfangen wir am kommenden Sonntag, 22. Juni um 10.00 Uhr den FC Meilen auf dem Stäfner Frohberg.

(pf)