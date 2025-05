FC Stäfa 2: Sieg gegen Rüti, Remis in Hinwil

Zuerst gastierte der FC Rüti am Donnerstagabend, dem 15. Mai, auf dem Frohberg. Die Frohberger waren gewillt auf dem heimischen Frohberg eine Revanche auf die deutliche Niederlage in Rüti im Herbst folgen zu lassen. Bereits in den ersten Minuten machte der FCS2 Druck und somit deutlich, dass den Rütnern alles abverlangt würde. Dennoch gingen die Gäste nach einem direkten Freistoss in Führung (20’).

Vor einer halben Ewigkeit konnte unsere zweite Mannschaft auswärts in Fehraltorf 2:1 gewinnen. Dieser Sieg war einerseits moralisch aber auch rein punktetechnisch enorm wichtig. Knapp drei Wochen später standen zwei Partien innert vier Tagen an.

Doch wie es oftmals ist in solchen Partien konnte der FCR dranbleiben und nicht unverdient zum 2:3 anschliessen (83’). Nach einem Freistoss wurde ein Rütner alleine gelassen. Doch an diesem Donnerstagabend war alles anders. Die Stäfner liessen sich den Sieg nicht nehmen und machten den Sack ihrerseits zu. Auf einen Konter mit Steilpass von Morina konnte Villani den letzten Verteidiger aussteigen lassen und den Ball in den Maschen versenken (91’).

An dieser Stelle möchten wir uns bei den Matchballsponsoren bedanken. Bei diesem erfolgreichen Spiel waren es die Familie Vanha und Lily Göbel(-Fischer), welche uns unterstützten.

Es war ein überzeugender und verdienter Heimerfolg, welcher dem Team und allen Beteiligten sehr gut tat. Doch weil am Samstag zwei direkte Konkurrenten punkteten, war der Sieg plötzlich wieder etwas weniger Wert. Er musste nun unbedingt am Sonntag auswärts gegen Hinwil bestätigt werden.

Die Frohberger legten dann auch sogleich los wie die Feuerwehr und die Hinwiler wussten nicht wie es ihnen geschah. Nach einer Kombination über rechts war Lienhard plötzlich ziemlich alleine im Strafraum. Er spielte zur Mitte und fand Villani, welcher zum frühen 1:0 reüssierte (5’).

Allgemein gehörte die erste halbe Stunde klar den Gästen aus Stäfa. Mit einer weiteren grossen Chance und einem Weitschuss an die Latte hätte die Führung gut und gerne ausgebaut werden können. Doch wie heisst es im Fussball: «Wenn du sie vorne nicht…»

Nino Dietrich, der ehemalige Stäfner, legte sich den Ball zum Freistoss und markierte den Ausgleich direkt (36’). In der Folge verlor Stäfa etwas den Draht zum Spiel und die Heimischen drückten. Es war unter anderem Bernet zu verdanken, dass es zur Pause immer noch 1:1 stand.

Danach ergab sich ein ausgeglichenes Spiel, wobei unser «Zwei» nie mehr an die überzeugende Art der ersten dreissig Minuten anknüpfen konnte. Nach einem Eckball war es dann der aufgerückte FCH-Captain, welcher per Kopf zum 2:1 traf (70’). Aufgrund der zweiten Halbzeit war diese Führung nicht geklaut. Gerade weil die Hinwiler davor und danach weitere Tore hätten erzielen können, teilweise müssen.

Doch die Seebuben blieben im Spiel und glaubten an ihre Chance. Nach einem Freistoss wurde ein Handspiel in der Mauer, welches zu einem Strafstoss geführt hätte, moniert. Wenig später konnte Keller einen Befreiungsschlag von Hinwil direkt wieder in die Richtung des Heim-Strafraumes dreschen und dann war es doch noch so weit. Ein Hands auf der Strafraumkante und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Villani schnappte sich das Rund, versorgte es lässig im Eckigen und stellte somit auf 2:2-Unentschieden (89’).

Am Ende stand ein Remis, welches das Gezeigte im grossen Ganzen widerspiegelte, an der Tagesordnung. Der zweite Punktgewinn innert vier Tagen war also amtlich.

Mit diesen vier von sechs Punkten kann unsere zweite Mannschaft wirklich zufrieden sein. Gerade wenn man die Tabellenplätze der jeweiligen Opponenten miteinbezieht. Dennoch ist klar, diese Punkte sind noch lange nicht genug. Das Rennen um den Klassenerhalt ist jedoch wieder völlig offen.

Weiter geht es am kommenden Sonntag, dem 25. Mai, gegen die zweite Mannschaft von Uster. Die Begegnung startet um 12:30 Uhr auf dem heimischen Frohberg. Sei dabei und unterstütze unser «Zwei» in diesem wichtigen Unterfangen!

