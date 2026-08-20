FC Stäfa 2: Saisonstart 26/27 - Beginn eines neuen Kapitels von Nikko Keller · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser

Im Juni 2026 geschah es... Nachdem die Klasse zwischen 2022 und 2025 dreimal erfolgreich gehalten werden konnte, musste ein neuformiertes FCS2 den Abstieg in die 4. Liga akzeptieren. Auch wenn man den gegnerischen Teams nur höchst selten deutlich unterlegen war und oftmals nur wenig für ein besseres Resultat fehlte, fehlte kummuliert eben doch einiges. Am Ende resultierte - mit lediglich 13 Zählern - der letzte Tabellenrang in einer potenten 3. Liga Gruppe 6.

Nun stellt sich die Frage: Kann diese Saison als gezolltes Lehrgeld in Profit umgemünzt werden? Mit Blick auf die Saison 2026/27 will das «Zwei» die Erfahrungen der vergangenen Spielzeit nutzen und den nächsten Entwicklungsschritt machen. Der Kern des Kaders bleibt erhalten und wird durch talentierte Spieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung ergänzt. Sie bringen frische Energie, grosse Leidenschaft und den Hunger auf Erfolg mit.