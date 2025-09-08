– Foto: DW

FC Stäfa 2: Rückschlag im 3. Saisonspiel

Am Samstagabend, dem 6. September, empfing unsere 2. Mannschaft die 2. Ausgabe des FC Herrlibergs. Nur zwei Tage zuvor trafen die beiden Fanionteams, derselben Vereine, aufeinander und so viel verrate ich bereits an dieser Stelle, die Resultate beider Partien entpuppten sich als identisch. In einem unbefriedigenden Auftritt reichte es unserem "Zwei" auch im dritten Saisonspiel nicht zu den ersten Zählern. Gegen ein Herrliberg 2, welches über weite Strecken mit angezogener Handbremse spielte, war man schlicht zu ungefährlich.

In den ersten zehn Minuten, einer klassischen Abtast-Phase, war der weitere Verlauf noch nicht zu prognostizieren. Doch ein Doppelschlag zwischen Minute zwölf und zwanzig sah die Auswärtigen auf einmal 2:0 in Front. Eine Hypothek, welche die Frohberger über die restlichen 70 Minuten nicht vergessen machen konnten.