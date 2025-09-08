FC Stäfa 2: Rückschlag im 3. Saisonspiel

Am Samstagabend, dem 6. September, empfing unsere 2. Mannschaft die 2. Ausgabe des FC Herrlibergs. Nur zwei Tage zuvor trafen die beiden Fanionteams, derselben Vereine, aufeinander und so viel verrate ich bereits an dieser Stelle, die Resultate beider Partien entpuppten sich als identisch.
In einem unbefriedigenden Auftritt reichte es unserem "Zwei" auch im dritten Saisonspiel nicht zu den ersten Zählern. Gegen ein Herrliberg 2, welches über weite Strecken mit angezogener Handbremse spielte, war man schlicht zu ungefährlich.
In den ersten zehn Minuten, einer klassischen Abtast-Phase, war der weitere Verlauf noch nicht zu prognostizieren. Doch ein Doppelschlag zwischen Minute zwölf und zwanzig sah die Auswärtigen auf einmal 2:0 in Front.
Eine Hypothek, welche die Frohberger über die restlichen 70 Minuten nicht vergessen machen konnten.
Trotz einer deutlichen Mehrheit an Ballbesitz - gemäss Veo-Statistik spielte man knapp 100 Pässe mehr als der Opponent - konnten nur wenige Chancen kreiert werden. Ein Alleingang von Jamie Amorelli zischte beispielsweise am linken Pfosten vorbei und ein Schlenzer von Mirza Jujic prallte von der Latte ab. Ansonsten, ein ziemlich ruhiger Arbeitstag für den Herrliberger Schlussmann.
Ein hoffentlich lehrreicher Auftritt für die extrem junge Stäfner Truppe.
Nach einem leidenschaftlichen, wenn auch unglücklichen, Auftritt in Männedorf vor einer Woche, war dies nun deutlich zu wenig. Gegen den FC Maur muss am nächsten Wochenende ein anderes Gesicht gezeigt werden. Die Partie gegen den zweiten Aufsteiger ist unter dem Motto "6-Punkte-Spiel" zu verorten.
Ein Dankeschön geht an dieser Stelle an die Edel+Stahl Metallbau AG und die Fritschi Gartenbau AG für die Matchball-Sponsorings von je einer Halbzeit.
(nk)