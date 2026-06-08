FC Stäfa 2: Prestigesieg gegen Rüti

Am vergangenen Wochenende empfing unsere zweite Mannschaft den FC Rüti auf dem Frohberg. Nach zuletzt schwierigen Wochen, in denen mit der 0:3-Niederlage gegen Zollikon der Abstieg besiegelt wurde, wollten die Stäfner dennoch endlich wieder einmal einen Vollerfolg feiern und sich für den betriebenen Aufwand belohnen. Dies gelang mit einem verdienten 4:1-Heimsieg gegen die Gäste aus dem Zürcher Oberland.
Die Frohberger erwischten einen Auftakt nach Mass. Bereits in der Anfangsphase sorgte Elia Feltre für die Führung der Heimischen. Nach einem Freistoss reagierte er im Strafraum am schnellsten und stellte auf 1:0. Die Gastgeber traten mutig auf und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Nach etwas mehr als einer halben Stunde konnte Sven Eberle die Führung ausbauen und auf 2:0 stellen.
Die Gäste aus Rüti versteckten sich jedoch keineswegs und kamen ihrerseits zu mehreren guten Möglichkeiten. In dieser Phase war Bernet ein sicherer Rückhalt. Mehrmals konnte er stark intervenieren und seine Mannschaft vor einem Gegentreffer bewahren. Kurz vor der Pause gelang Rüti der Anschlusstreffer, als sie in der 37. Minute auf 2:1 verkürzen konnten. So ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel zeigte unsere zweite Mannschaft eine intensive und umkämpfte Phase des Spiels. Die Partie war nun deutlich hitziger, und kein Team konnte sich über längere Strecken klar durchsetzen. Beide Seiten suchten den Weg nach vorne, wodurch das Spiel offen und ausgeglichen blieb. In dieser Phase erhöhte Pascal Fischer per souverän verwandeltem Penalty auf 3:1 und verschaffte den Frohbergern damit etwas Luft.
Wenig später fiel die Vorentscheidung. Adelinho Junior brachte eine scharfe Flanke in den Strafraum, welche ein Rüntner Verteidiger unglücklich per Kopf ins eigene Tor lenkte. Das 4:1 war Tatsache. Die Stäfner blieben auch danach die spielbestimmende Mannschaft und hätten das Resultat mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss sogar noch höher gestalten können.
So stand am Ende ein verdienter 4:1-Heimsieg zu Buche. Nach einer ersten Halbzeit, in welcher die Frohberger ihre Führung behaupteten, überzeugten sie insbesondere nach dem Seitenwechsel mit einer konzentrierten und reifen Leistung. Ein Erfolg, welcher der Mannschaft gut tun dürfte und auf welchem sich in den kommenden Wochen aufbauen lässt.
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