FC Stäfa 2: Prestigesieg gegen Rüti 3. Liga, Gruppe 6: Stäfa II - Rüti von jz · Heute, 21:49 Uhr · 0 Leser

Am vergangenen Wochenende empfing unsere zweite Mannschaft den FC Rüti auf dem Frohberg. Nach zuletzt schwierigen Wochen, in denen mit der 0:3-Niederlage gegen Zollikon der Abstieg besiegelt wurde, wollten die Stäfner dennoch endlich wieder einmal einen Vollerfolg feiern und sich für den betriebenen Aufwand belohnen. Dies gelang mit einem verdienten 4:1-Heimsieg gegen die Gäste aus dem Zürcher Oberland.

Die Frohberger erwischten einen Auftakt nach Mass. Bereits in der Anfangsphase sorgte Elia Feltre für die Führung der Heimischen. Nach einem Freistoss reagierte er im Strafraum am schnellsten und stellte auf 1:0. Die Gastgeber traten mutig auf und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Nach etwas mehr als einer halben Stunde konnte Sven Eberle die Führung ausbauen und auf 2:0 stellen.