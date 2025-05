FC Stäfa 2: Heimniederlage gegen Uster

An einem grauen Sonntagnachmittag verliert der FC Stäfa 2 gegen die zweite Ausgabe des FC Usters mit 1:3.

Eine Niederlage, welche im Zusammenhang mit dem Abstiegskampf besonders schmerzt. Denn es gingen nicht nur drei mögliche Zähler verloren, sondern man vergab sie an einen direkten Konkurrenten. Dies ist die Realität, wenn man sogenannte Sechs-Punkte-Spiele verliert.

In einer intensiven Partie waren die Gäste aus Uster vor allem im ersten Durchgang stärker. Das Resultat zur Halbzeit, 0:1 für Uster, entsprach dem Gezeigten.

Die zweite Halbzeit war insgesamt ausgeglichen. Stäfa war phasenweise gar das deutlich aktivere Team. Nach einem Fehler im Aufbauspiel stand es jedoch plötzlich 0:2.

Als Fausto Villani in der 70. Minute das 1:2 markierte, welches Kevin Burgmeijer toll vorbereitete, kam nochmal Hoffnung auf. Doch im grossen Ganzen konnten die Hausherren schlicht zu wenig gefährliche Aktionen generieren.

Das 3:1 in der 85. Minute vervollständigte das Schlussresultat.

An dieser Stell einen Dank an unseren Matchballsponsoren, die Mythen Treuhand und Verwaltungs AG (https://www.mythentreuhand.ch/).

Weiter geht es bereits unter der Woche. Am Mittwoch gastier unser "Zwei" nämlich in Wetzikon. Gegen die Nikci-11 geht es um wichtige Zähler. Punkte, welche man gegen Uster nicht zu holen vermochte.





(nk)