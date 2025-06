FC Stäfa 2: Gelungener Saisonabschluss

Am Sonntagmorgen, dem 22. Juni 2025, stand auf dem Frohberg das letzte Saisonspiel der zweiten Mannschaft an. Als Dernière figurierte das Seederby gegen Meilen. Die Ausgangslagen der beiden Teams hätten kaum anderst sein können. Während unser "Zwei" den Klassenerhalt eine Woche zuvor sicherte, durfte das Fanionteam von Meilen noch hoffen. Denn durch einen allfälligen Sieg auf dem Stäfner Kunstrasen hätte der Punkteschnitt dafür gesorgt, dass sie als einer der zwei besten Absteiger aus der 3. Liga doch noch in dieser Stufe hätten bleiben dürfen.

Motivierte Meilemer, welche alles in die Waagschale werfen, waren zu erwarten. Doch auch die Heimischen wollten alles daran setzen um die Spielzeit mit einem guten Gefühl zu beenden. Zusätzlich half es natürlich, dass Stäfa das erste Mal seit Oktober völlig sorgenfrei aufspielen konnte.

Pascal Fischer konnte dem Meilemer Innenverteidiger den Ball abluchsen, vernaschte dann einen weiteren Verteidiger mit einer Finte, setzte dann jedoch den Ball neben das Tor. Etwas später setzte sich Barroso trickreich über rechts durch und flankte auf den zweiten Pfosten. Die Hereingabe fand Jamie Amorelli, welcher per Kopf via Innenpfosten einnetzte. Nur wenige Zeigerumdrehungen später konnte Fischer seiner zweite grosse Chance ausnutzen. Ein langer Ball von Morina eröffnete diese Aktion.

Das spürte man dann auch. Denn die Frohberger wirkten locker, motiviert und teilweise gar verspielt. Die Meilemer hingegen wirkten etwas verkrampft, was mit der gegebenen Situation auch verständlich ist.

Auf der Gegenseite konnte Bernet zwei Chancen von Meilen zunichte machten.

Während die Gastgeber den dritten Treffer verpassten, versuchte es der FCM immer wieder und fand dann auch sein momentanes Glück. Nach einem Zweikampf im Strafraum zeigte der Unparteiische auf den Punkt und der Gefoulte reüssierte gleich selbst.

Mit einer verdienten 2:1-Führung ging es zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel waren ertönte wieder ein Pfiff und der Unparteiische zeigte wieder auf den Punkt. Doch dieses Mal, gegen den gleichen Schützen, parierte Bernet.

Praktisch im Gegenangriff markierte Fausto Villani, mit seinem 11. Saisontor, das 3:1, welches die Vorentscheidung war. Die Flanke für seinen Kopfballtreffer kam von Amorelli.

Die Stäfner spielten die Partie ohne grössere Aufreger runter und erhöhten gar noch das Skor.

Burgmeijer lancierte Mirza Jujic, welcher alleine vor dem FCM-Torwart kalt blieb.

So resultierte am Ende ein souveränes Resultat in einem gelungenen und überzeugenden Abschlussspiel.

Der Schlussspurt in dieser Spielzeit, so nötig wie er war, ist hier zu erwähnen. Aus den letzten acht Partien resultierte eine beachtliche 5-1-2 Bilanz.

An dieser Stelle ein grosses Danke an alle, die unsere zweite Mannschaft diese Saison unterstützt und somit zum Ligaerhalt beigetragen haben. Es hat in dieser Spielzeit alle gebraucht. Dankeschön!

(nk)