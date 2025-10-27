FC Stäfa 2: Eine starke 2. Halbzeit reicht zu Nichts

Am Sonntagnachmittag, vom 27. Oktober, sollten unbedingt drei Punkt her. Diesmal auswärts in Rüti, welches in der aktuellen Saison ebenfalls hinter den eigenen Erwartungen blieb, und am Donnerstagabend im Cup mit 6:0 nach Hause geschickt wurde.

Die Stäfner nahmen sich viel vor, und verteidigten engagiert zu Beginn. Doch bereits nach fünf Minuten stand ein Rütispieler frei vor Bernet, der sich mit einer mirakulösen Parade auszeichnen konnte. In der 14. Minute folgte dann der Schock. Ein Freistoss wurde flach quer durch den Strafraum gespielt und am zweiten Pfosten kann ein Rütispieler ohne grossen Druck aus kurzer Distanz einschieben. Nichtsdestotrotz blieben die Stäfner engagiert und verteidigten als Kollektiv, nach vorne wurde der Aufwand aber noch nicht belohnt. Bernet verhinderte nach einem Kopfball aus kurzer Distanz in der 31. Minute Schlimmeres. In der 40. Minute hätte es nach einem Foul an Fischer einen Elfmeter geben müssen, der Pfiff blieb aber aus.