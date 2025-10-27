FC Stäfa 2: Eine starke 2. Halbzeit reicht zu Nichts

Am Sonntagnachmittag, vom 27. Oktober, sollten unbedingt drei Punkt her. Diesmal auswärts in Rüti, welches in der aktuellen Saison ebenfalls hinter den eigenen Erwartungen blieb, und am Donnerstagabend im Cup mit 6:0 nach Hause geschickt wurde.
Die Stäfner nahmen sich viel vor, und verteidigten engagiert zu Beginn. Doch bereits nach fünf Minuten stand ein Rütispieler frei vor Bernet, der sich mit einer mirakulösen Parade auszeichnen konnte. In der 14. Minute folgte dann der Schock. Ein Freistoss wurde flach quer durch den Strafraum gespielt und am zweiten Pfosten kann ein Rütispieler ohne grossen Druck aus kurzer Distanz einschieben. Nichtsdestotrotz blieben die Stäfner engagiert und verteidigten als Kollektiv, nach vorne wurde der Aufwand aber noch nicht belohnt. Bernet verhinderte nach einem Kopfball aus kurzer Distanz in der 31. Minute Schlimmeres. In der 40. Minute hätte es nach einem Foul an Fischer einen Elfmeter geben müssen, der Pfiff blieb aber aus.
So kam unser „Zwei“ mit nur einem Tor Rückstand aus der Kabine und war stets entschlossen das Spiel für sich zu entscheiden. Doch bereits in der 48. Minute konnte die Heimmannschaft nach einem geschickten Steckpass auf 2:0 erhöhen. Die Stäfner kämpften weiter und nahmen das Spiel zunehmend in die eigene Hand. Bereits zwei Minuten später traf Keller nach einem Eckball von Fischer den Pfosten. Fischer fand leider ebenfalls kein Glück als er nach einer Flanke von Sommer in der 55. Minute den Ball nicht unterbringen konnte. Die Stäfner liessen den Ball gekonnt laufen und spielten einige sehenswerte Kombinationen heraus. Kapitän Keller verwandelte in der 61. Minute einen Foulelfmeter souverän und belohnte den Aufwand seiner Mannschaft.
Doch zwei Minuten später kam mit dem 3:1 der erneute Rückschlag. Ein Rütispieler stand nach einem Schnittstellenpass allein vor Bernet, dieser konnte den Schuss parieren, war aber beim Abpraller chancenlos.
In der 70. Minute konnten die Stäfner nach einem sehenswerten Lupfer von Lussi, welcher von Burgmeijer in die Tiefe geschickt wurde, den Abstand erneut verkürzen. Sie blieben stets motiviert das Spiel doch noch zu ihren Gunsten zu drehen. Die Stäfner gaben nicht auf, während die Spieler vom FCR durch häufiges Fallenlassen und übertriebenes Zeitspiel den Spielfluss immer wieder unterbrachen.
Das 4:2 in der 85. Minute kam unerwartet und gegen den Spielverlauf, nach einem Eckball stieg ein Rütispieler am höchsten und beförderte den Ball in die Maschen.
Abschliessend lässt sich sagen, dass eine kämpferisch starke Leistung in der zweiten Halbzeit leider erneut nicht belohnt wurde. Nächste Woche steht das letzte Heimspiel der Hinrunde unseres „Zwei“ auf dem Frohberg an. Sei auch du dabei und unterstütze unsere Mannschaft tatkräftig gegen Pfäffikon ZH.
