FC Stäfa 2: Ein etwas anderes Spiel zum Abschluss!

An diesem sehr heissen Sonntag stand für unsere 2. Mannschaft das letzte Spiel der Saison und gleichzeitig der Abschied aus der 3. Liga auf dem Programm. Nach dem bereits feststehenden Abstieg wollte sich das „Zwei“ aber nicht mit hängenden Köpfen verabschieden, sondern nochmals mit einem Lächeln auf dem Platz stehen.
Passend zu dieser Einstellung wurden die Positionen für diese letzte Partie ausgelost. Eine Idee, die auch der Gegner Uster 2 übernahm. So entwickelte sich von Beginn weg ein spezielles, aber durchaus unterhaltsames Spiel. Ein besonderes Highlight war dabei der Spezialeinsatz von Assistenztrainer Mäze Britt, der ebenfalls nochmals zu Einsatzminuten kam. Er spielte mit seinen 51 Jahren die komplette erste Halbzeit in der IV und dies erst noch sehr ordentlich!
In der ersten Halbzeit kam der FC Stäfa II nicht zu den ganz grossen Torchancen. Uster zeigte sich in der Offensive etwas zielstrebiger, doch der stark aufspielende Fynn Engelhard hielt so gut es ging dicht und verhinderte mit seinen Paraden weitere Gegentreffer. Zweimal musste er sich vor der Pause dennoch geschlagen geben, sodass es mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine ging.
Nach dem Seitenwechsel wurde auf mehreren Positionen gewechselt. Mit frischen Kräften versuchte das „Zwei“ nochmals Druck aufzubauen und den Anschlusstreffer zu erzwingen. Besonders der eigentliche Torhüter Bernet kam als Flügelspieler zu mehreren guten Möglichkeiten. Doch leider war das Glück an diesem Nachmittag nicht auf seiner Seite.
Mit dem 3:0 machte Uster schliesslich den Deckel drauf. Trotzdem gab unsere Mannschaft nicht auf und belohnte sich kurz vor Schluss doch noch. Daniel Oliveira Vieira erzielte nach einem Zuckerpass von Maximilian Tappolet den verdienten Anschlusstreffer und sorgte damit für einen versöhnlichen Abschluss. Weitere Tore wären davor sicher mögli h gewesen.
So verabschiedet sich unser „Zwei“ trotz der Niederlage und des Abstiegs mit einem Lächeln aus der 3. Liga. Ein grosses Dankeschön gilt allen Spielern, Trainern sowie allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die die Mannschaft durch diese Saison begleitet haben.
Vielen Dank an die Matchballsponsoren Edel+Stahl Metallbau AG und Zahner Fahrwerk GmbH.
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