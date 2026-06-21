FC Stäfa 2: Ein etwas anderes Spiel zum Abschluss! 3. Liga, Gruppe 6: Stäfa II - Uster II von ph · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

An diesem sehr heissen Sonntag stand für unsere 2. Mannschaft das letzte Spiel der Saison und gleichzeitig der Abschied aus der 3. Liga auf dem Programm. Nach dem bereits feststehenden Abstieg wollte sich das „Zwei“ aber nicht mit hängenden Köpfen verabschieden, sondern nochmals mit einem Lächeln auf dem Platz stehen.

Passend zu dieser Einstellung wurden die Positionen für diese letzte Partie ausgelost. Eine Idee, die auch der Gegner Uster 2 übernahm. So entwickelte sich von Beginn weg ein spezielles, aber durchaus unterhaltsames Spiel. Ein besonderes Highlight war dabei der Spezialeinsatz von Assistenztrainer Mäze Britt, der ebenfalls nochmals zu Einsatzminuten kam. Er spielte mit seinen 51 Jahren die komplette erste Halbzeit in der IV und dies erst noch sehr ordentlich!