FC Stäfa 2: Derby-Niederlage in Männedorf

Auf dem Platz der bereits finalisiert war, einem makellosen Rasen, sollte an diesem ziemlich heissen Spätsommertag ein umkämpftes Spiel stattfinden. Das Heimteam versuchte von Beginn an mit ihren langen Bällen zu operieren. Etwas, worauf sich die Stäfner vorbereitet hatten. So entwickelte sich ein Spiel, in welchem das Heimteam bald frustriert war und ein gut organisiertes Auswärtsteam immer wieder Nadelstiche setzen konnte.

Als sich ein gerechtes und faires 0:0 zur Pause bereits anbahnte, zeigte der Unparteiische auf den Punkt im Stäfner Sechzehner. Nach einer Geschickten Bewegung stolperte der Angreifer über ein ausgefahrenes Bein. Korrekter Entscheid. Und so gingen die Heimischen in der gefühlt 8. Minute der Nachspielzeit, welche wegen der Trinkpause so lange war, doch noch in Front. Schade, weil man zuvor durchaus selbst hätte in Führung gehen können.

Doch die Chancen, egal ob Standardsituationen, Konter oder herausgespielt, konnten nicht genutzt werden. Die wenigen Chancen auf der Gegenseite setzten die FCM-Spieler oftmals ins Gitter, hinter dem Tor und sonst war da auch noch Jann Fanzun im Kasten.

In Durchgang zwei waren es zunächst die Stäfner die Dampf machten. Die beste Chance des Spiels konnten sie in dieser Phase erarbeiten: Jamie Amorelli luchste dem Innenverteidiger frech den Ball ab und spielte zu Villani, dieser legte quer zu Birchmeier, welcher alleine vor dem Tor am herauspreschenden Torwart scheiterte. Eine goldige Gelegenheit zum Ausgleich.

In den folgenden Minuten fielen die Frohberger jedoch aus ihrem Konzept. So kam es, dass die Männedörfler mehrere Chancen erspielten und die Gäste dem Tor nicht wirklich nahe kamen. So erzielte der FCM nach ungefähr einer Stunde ihren zweiten Treffer. Ein Steilpass erwischte die Stäfner Abwehr, der durchgedrungene Aussenverteidiger schloss mit der ersten Berührung ab und der Ball zappelte im Netz.

Aufgeben war für die in blau Spielenden jedoch keine Option und so arbeiteten sie sich zurück in die Partie. Diverse Abschlüsse verfehlten jedoch das Gehäuse oder konnten vom Schlussmann pariert werden. Erst in der 89. Minute klappte es. Auf Flanke von Mirza Jujic erzielte Simon Rasonyi den Anschlusstreffer. Die Stäfner setzten alles daran, den Ausgleich doch noch zu schaffen. Doch nach einem langen Ball konnte die FCM-Sturmspitze das Spielgerät am heraustürmenden Fanzun vorbeilegen und ins leere Tor einnetzen. Brisant daran, der Stürmer hat den Torwart beim vorbeirennen voll an der Ferse erwischt. Der Treffer zum Schlussstand hätte also nicht zählen dürfen. War jedoch auch schwierig zu sehen für den relativ weit entfernten Schiedsrichter.

Die Frohberger bewiesen Moral und spielten sich einem 2:3 nochmals nahe, doch es blieb bei der 2-Tore-Differenz.

Am Ende stand ein nicht unverdienter Sieg der heimischen Équipe. Vor allem diese eine 20 Minuten im Durchgang zwei waren sie deutlich überlegen. Ansonsten konnten die Stäfner mit Männedorf mithalten, was diese Niederlage noch etwas bitterer schmecken lässt.

Doch es gilt den Mund abzuwischen, denn bereits in sechs Tagen steht mit der Partie gegen den FC Herrliberg 2 die nächste heisse Affiche an. Sei dabei und unterstütze unser "Zwei" am Samstag ab 18:30 Uhr auf dem Frohberg!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.



Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich