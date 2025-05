FC Stäfa 2: Auswärtssieg in Wetzikon Verlinkte Inhalte FC Stäfa II

Am Mittwochabend, dem 28. Mai 2025, stand für unsere zweite Mannschaft ein Auswärtsspiel auf dem Sportplatz Meierwiesen an. Bei wechselhaftem Wetter war es die Mission der Stäfner, die verlorengegangenen Punkte vom Duell gegen Uster am Sonntag vergessen zu machen. Anhand der Tabellensituation bot sich zusätzlich die Chance mit einem Sieg in Wetzikon an Meilen vorbeizuziehen und den vorübergehenden Sprung über den Strich zu schaffen. Es stand also ziemlich viel auf dem Spiel für die in blau Spielenden. Die Partie war von beginn weg animiert. Dies, weil beide Mannschaften engagiert auftraten. Der FC Wetzikon, gefestigt im Mittelfeld, ohne verbleibende Aufstiegschance und auch ohne jegliche Abstiegssorgen, spielte unbeschwerten Fussball. Doch auch die Seebuben überzeugten. Einige Minuten nachdem Cianciarulo aus guter Position knapp verzog war es wiederum er, welcher Elia Schmitt im Strafraum fand. Annahme, Schuss und Treffer. Die Stäfner waren somit auf Kurs.

Ein munteres Spiel entfaltete sich. Es gab mehr aktives Hin und Her als Kontrolle, was das Geschehen teilweise hektisch werden liess. Einige Male musste auch die Stäfner Abwehrreihe und vorallem Silvio Bernet im Tor eingreifen. Stäfa war versucht die Begegnung kontrollieren zu können. War es zunächst doch eher Wetzikon, welches das Rund häufiger in seinen Reihen hielt. Mehrmals konnten die Stäfner das Leder in der Verteidigung laufen lassen. So auch in der 26. Minute als die Frohberger den Ball x-mal hin und her spielen konnten. Der FCW stand tief und gewährte die Stäfner Kombination. Doch dann schlugen die Gäste zu. Keller auf Berger, der zu Vanha und dieser in die Tiefe auf Kelterborn. Dessen erste Hereingabe kam nochmals zurück, seine zweite fand Schmitt im Rückraum und der machte keinen Fehler. 0:2 Stäfa, Elia Schmitt Doppeltorschütze. Wetzikon war jedoch noch lange nicht bezwungen. Vor dem Pausenpfiff hätten die Hausherren beinahe den Ausgleich erzielt. Auf der Gegenseite konnte Basil Kelterborn die Führung nicht ausbauen und so ging es in die Kabinen.