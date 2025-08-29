FC St. Pauli verpflichtet Stürmer Martijn Kaars

Der FC St. Pauli verstärkt sich weiter in der Offensive: Der niederländische Stürmer Martijn Kaars wechselt mit sofortiger Wirkung zum Hamburger Bundesligisten. Der 26-Jährige hatte in der vergangenen Saison für den 1. FC Magdeburg 19 Treffer erzielt und sechs weitere vorbereitet.

Auch in der neuen Saison traf der Offensivspieler bereits zwei Mal in der 2. Fußball-Bundesliga und ein Mal im DFB-Pokal. Vor seiner Zeit in Magdeburg war Kaars in der niederländischen Keuken Kampioen Divisie aktiv und erzielte in 178 Partien 62 Treffer, bereitete zudem 15 weitere Tore vor. Zudem spielte er für die niederländische U19-Auswahl.

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Clubs Stillschweigen. Kaars kann mit sofortiger Wirkung für den FC St. Pauli eingesetzt werden.

Sportchef Andreas Bornemann: „Martijn Kaars ist ein vielseitiger Stürmer, der unser gesuchtes Profil sehr genau erfüllt. Als Mittelstürmer hat er seine Qualitäten unter Beweis gestellt, kann aber auch gefährlich über die Außen kommen. Auf dem Platz zeigt er eine spannende Kombination aus Geschwindigkeit und intensiven Metern sowie Abschlussstärke.“

Cheftrainer Alexander Blessin: „Gefährlich im Abschluss, dazu stark im defensiven Verhalten und Pressing – diese Kombination passt optimal zu unserer Spielidee. Martijn Kaars ist ein enorm fleißiger Stürmer, aktiv und viel unterwegs. Was mir besonders wichtig ist: Er schaltet schnell um, sowohl offensiv als auch defensiv. Ich freue mich, dass er bei uns an Bord ist.”

Martijn Kaars: „Nach einer erfolgreichen und sehr schönen Zeit in Magdeburg möchte ich die nächste Herausforderung angehen: Bundesliga mit dem FC St. Pauli. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich absolut überzeugt, dass das intensive Spiel von St. Pauli und meine Qualitäten sehr gut zusammenpassen. Ich möchte mich in der Bundesliga beweisen und meinem neuen Team am liebsten sofort helfen.”