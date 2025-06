FC St. Pauli verpflichtet Mittelfeldspieler Joel Chima Fujita

In der belgischen Jupiler Pro League stand Fujita in der abgelaufenen Saison in 27 Ligaspielen und sechs Play-off-Relegationspartien auf dem Platz. Vor seinem Engagement in Belgien war der Mittelfeldspieler in Japan aktiv und gewann dort mit Yokohama F. Marinos die Meisterschaft und den Supercup. Zudem hat er bislang drei Spiele für die japanische Nationalmannschaft bestritten, zuvor war er für die U23 und U21 des Landes im Einsatz.