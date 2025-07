FC St. Pauli leiht Stürmer Andréas Hountondji aus

Der 1,90 Meter große Rechtsfuß ist in der Offensive flexibel einsetzbar, zumeist spielt er jedoch die zentrale Position im Sturmzentrum. Andréas Hountondji besitzt sowohl die Staatsangehörigkeit von Benin als auch von Frankreich. Für die Auswahl Benins bestritt er bislang 14 Spiele. Seit Januar 2025 war er vom FC Burnley an Standard Lüttich ausgeliehen, wo er in der Jupiler League in 18 Einsätzen vier Tore erzielte und zwei weitere vorbereiten konnte.

„Mit Andréas konnten wir einen sehr interessanten Spieler für unseren Kader gewinnen, der unsere Optionen im Offensivspiel um ein wertvolles Element erweitert. Seine Physis, sein Tempo und seine Wucht passen gut zu unserer Spielidee. Andréas vereint körperliche Präsenz mit Dynamik, Tempo und technischem Potenzial", so Sportchef Andreas Bornemann.