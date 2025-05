FC St. Pauli leiht James Sands auch für kommende Saison aus US-Nationalspieler bleibt in Hamburg

Der FC St. Pauli arbeitet am Kader für die kommende Spielzeit: Die Leihvereinbarung für Mittelfeldspieler James Sands zwischen dem Kiezclub und dem New York City FC wird um ein Jahr verlängert. Darauf verständigten sich Sportchef Andreas Bornemann und die Verantwortlichen des MLS-Clubs. Der 24-jährige Sands hatte sich dem FC St. Pauli im vergangenen Winter auf Leihbasis zunächst bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 angeschlossen und insgesamt sieben Bundesligaeinsätze absolviert, bevor die Saison für ihn aufgrund einer komplizierten Sprunggelenksverletzung vorzeitig endete.

James stammt aus der Nachwuchsakademie des NYCFC, von wo aus er 2017 den Sprung in den Profikader schaffte. Wettbewerbsübergreifend absolvierte Sands 143 Einsätze für New York City, dabei gelangen ihm ein Treffer sowie zwei Vorlagen. Ab Januar 2022 spielte er auf Leihbasis für gut ein Jahr bei den Glasgow Rangers. Neben 28 Spielen in der schottischen Premiership und den Pokalwettbewerben sammelte er dort mit 13 Einsätzen in der Champions League und Europa League auch internationale Erfahrung. Sands ist zudem Nationalspieler und lief in insgesamt 13 Partien für die US-Auswahl auf.