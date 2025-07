FC St. Pauli knackt die Marke von 50.000 Mitgliedern

Der FC St. Pauli wächst weiter rasant. Aus einem kleinen Stadtteilverein ist ein Fußball-Bundesligist sowie einer der größten Sportvereine Deutschlands geworden. Ob Fördernde Mitglieder, Beachvolleyball, Basketball, Darts, Handball, Marathon, Segeln, Schach oder Freizeitsport – in 25 Abteilungen engagieren sich Menschen für Bewegung, Begegnung und Mitgestaltung.



Im Viertel verankert, ein Zuhause für alle







Die symbolträchtige Zahl beweist: Der FCSP ist nicht nur weiterhin tief im Viertel verankert, sondern längst in ganz Hamburg, bundesweit und international ein Zuhause für alle, die unsere Werte teilen. Danke an jede einzelne Person, die Teil dieser Gemeinschaft ist – ob schon seit Jahrzehnten dabei oder ganz frisch an Bord!

Die Zahl der Mitglieder ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Anfang des Jahrtausends waren lediglich einige Tausend Menschen Mitglied beim FC St. Pauli. Insbesondere in den vergangenen Jahren ist die Zahl sprunghaft gestiegen. Ungefähr die Hälfte der neuen Mitglieder sind auch in einer Amateurabteilung aktiv.



„Sport, Gemeinschaft und Mitverantwortung“







FCSP-Präsident Oke Göttlich: „Diese beeindruckende Zahl steht nicht nur ein einfaches Wachstum, sondern steht für etwas viel Tieferes: Sport, Gemeinschaft und Mitverantwortung sind im FC St. Pauli nicht nur Schlagworte, sondern gelebte Realität. Wir sind ein Sportverein, der sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist und diese mit Leben füllt. Das Engagement in unseren Abteilungen, das Miteinander auf und neben dem Platz, das unermüdliche Wirken von Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen: All das trägt zur Stärke unseres Vereins und dieser lebendigen und vielfältigen Gemeinschaft bei. Hier kommen unterschiedliche Menschen zusammen, engagieren sich, unterstützen sich gegenseitig.“

Göttlich dankte insbesondere den Abteilungen und dem Amateurvorstand für ihre Vielfalt, Kreativität und Haltung: “Von Angeboten im Viertel aus den Abteilungen, vom Lauf gegen Rechts über den Stadtparktriathlon bis zu inklusiven Sportangeboten oder unserem Blindenfußballteam und viele weitere – sie alle zeigen, wie gelebter Sport und gesellschaftliches Engagement zusammengehören. Danke dafür!“



„Im Blickpunkt spezial“ stellt alle Abteilungen vor