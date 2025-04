FC St. Pauli holt Spieler des KFC Uerdingen

Nachrichten wie diese werden in den kommenden Wochen häufig die Runde machen, denn die Spieler des KFC Uerdingen haben Begehrlichkeiten geweckt und werden voraussichtlich in einer Vielzahl weiterhin auf Regionalliga-Niveau spielen dürfen. Das gilt auch für Rawley St. John, der die Grotenburg im Sommer verlässt und in die Regionalliga Nord zum FC St. Pauli U23 wechselt.

St. John ist bald zwei Jahre in Deutschland. Er kam 2023 in die U19 des VfB Stuttgart und spielte dort in der Jugend-Bundesliga, zur laufenden Spielzeit wechselte er dann zum KFC Uerdingen, parallel feierte er zwei Einsätze in der australischen U20-Nationalmannschaft. Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler kam in Uerdingen direkt gut an und lief in 22 Spielen auf, dabei wies er eine Startelfquote von 50 Prozent in seiner ersten Seniorensaison auf.

Der KFC Uerdingen wurde in der vergangenen Woche vom Insolvenzverwalter aus der Regionalliga West zurückgezogen und steigt daher ab. Wie es beim einstigen Bundesligisten weitergeht, bleibt abzuwarten. Für den ehemaligen Jugendspieler des Sydney FC geht es jedenfalls bei einem aktuellen Bundesliga-Verein weiter, wenngleich es erstmal nur die U23 ist.